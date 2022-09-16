В Мелитополе снова неспокойно

Мэр Мелитополя Иван Федоров выразил надежду, что русская армия лишилась техники и личного состава. Он также опубликовал видео с места происшествия.

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Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что россияне пошли в минус, как и их техника. Ждем хорошие новости от ВСУ,

– подчеркнул мэр.

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Добавим, что 15 сентября оккупантам в Мелитополе тоже было неспокойно. В южной части города прогремели сразу 2 мощных взрыва. По словам Федорова, туда сразу же помчались кареты скорой помощи. Так что, вероятно, что враг понес серьезные потери.

На фоне наступления Вооруженных Сил Украины и ежедневных взрывов на складах с боеприпасами россияне начали бежать из Мелитополя. Следуют они в Крым.

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16 сентября громко не только в Мелитополе

16 сентября "хлопок" приехал не только в Мелитополь. В здании Административного суда в Херсоне произошел взрыв. Известно, что там находилось руководство оккупантов. Россияне уже заявили о раненом "чиновнике" и убитом водителе. В то же время, по данным Херсонского облсовета, пострадавших среди мирного населения нет.

Взрыв также раздался в так называемой "прокуратуре" квазиреспублики в Луганске. Пропагандисты заявили, что "главный прокурор" сергей горенко и его заместитель погибли.

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