Оккупанты пытались убедить мир, что псевдореферендум состоится 11 сентября. Этой датой они вербовали коллаборантов и удерживали предателей, но всех обманули.

Важно Ничего не произойдет 4 ноября, – Молчанов объяснил, почему "референдум" в Херсонской области не сработает

Что сказал Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров назвал причины, почему "голосование" не состоялось. По его словам, ключевую роль сыграло удачное контрнаступление Вооруженных Сил Украины и деоккупация населенных пунктов в Харьковской области, которые показали, что наши бойцы освободят все временно оккупированные территории.

Еще одной причиной провала псевдореферендума стали удачные атаки сил сопротивления на вражеские военные базы и штабы оккупантов.

Сегодня мы четко понимаем – псевдореферендум не состоится никогда,

– добавил Федоров.

Что произошло накануне

Оппозиционные российские издания написали, что в Кремле идею псевдореферендума в Запорожской области официально поставили на паузу. Кремль уже отозвал обратно в россию своих политтехнологов, которые должны были его проводить. Журналисты напоминают, что в начале войны в россии были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем "референдум" перенесли на май, затем на 11 сентября.

В результате, как утверждают инсайдеры, под давлением путина в администрации президента россии установили новую "окончательную" дату – 4 ноября. Но ситуация может сложиться так, что даже если россия снова объявит "референдумы", то их некому будет организовывать.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: последние новости

Россияне планировали провести псевдореферендумы на оккупированных территориях 11 сентября. Однако уже хотят перенести его на октябрь, потому что не успевают с организацией.

В то же время, директор программ политики Института политического образования Александр Солонтай считает, что в кремле уже определились с псевдореферендумом на оккупированных территориях Украины. Россия может нарисовать себе 80% поддержки .

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что все причастные к организации псевдореферендумов будут наказаны. В освобожденных населенных пунктах ищут предателей, которые сотрудничали с оккупантами и занимали те или иные "должности" в разных населенных пунктах.

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