Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що чекає тих, хто співпрацював із окупантами. Він також попросив повідомляти про колаборантів правоохоронні органи.

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Усіх окупантів чекає те, що було на Харківщині

Федоров зробив певні висновки на прикладі звільнених територій Харківщини. За його словами, ті, хто зрадив Україну, та добровільно отримав російський паспорт понесуть відповідальність. Міський голова додав, що робота над законопроєктом про деокуповані території вже на фінішній прямій.

Федоров нагадав, що після звільнення Харківщини російські рублі вмить перетворилися у звичайні "фантики". Обіг російського рубля на території України суворо заборонений.

Місцевим колаборантам на Запоріжжі не варто вірити окупантам. Під час втечі із Харківської області росіяни нікого не попередили про наближення ЗСУ. Окупанти крали мопеди та велосипеди, щоб врятуватися, але про колаборантів вони не згадали. Водночас місцеві АЗС миттєво припинили продаж бензину за вказівкою "воєнних комендатур". Заправляли лише спецтранспорт окупантів.

Ті місцеві колаборанти, хто встиг виїхати на кордон з росією, були неприємно вражені "сюрпризом". Черга на кордоні сягала 20 кілометрів. З машин виходити суворо заборонено. На кордоні їх очікував фільтраційний палаточний табір без опалення,

– зазначив Федоров.

Міський голова Мелітополя розповів, що українські правоохоронці одразу затримали місцевих колаборантів завдяки великому масиву інформації від проукраїнських громадян. Заарештовані були не лише гауляйтери та співробітники окупаційних силових структур, але й вчителі російських шкіл – громадяни України та росіяни.

За словами Федорова, для ефективної роботи правоохоронних органів дуже важливо повідомляти про колабораційну діяльність на анонімну електронну скриньку –zradnyk@mlt.gov.ua.

Чим важливий Мелітополь

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що загарбники дуже бояться, щоб ЗСУ не почали рух у бік цього міста. Адже Мелітополь – це ключ до Півдня України. Експерт пояснив, що місто розв'язує одразу кілька питань. Зокрема, питання Запорізької й Херсонської областей. І що найголовніше – питання припинення суходільного коридору до Криму.

Яка ситуація на Запоріжжі: останні новини

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що головне завдання на Півдні зараз – повністю знищити правобережну групу окупантів. Як наслідок – звільнення територій та населених пунктів, які будуть на цих територіях.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що росія продовжує використовувати Запорізьку АЕС для ядерного шантажу, переслідуючи дві мети. Кремль хоче порушити енергобаланс України, що може потягнути за собою політичні наслідки.

Крім того, зрадник окупованої Запорізької області євген балицький зізнався у розстрілах мирних жителів. Він вимагає місцевих мешканців виявляти пильність та інформувати про тих, хто вестиме партизанську війну.

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