Про це повідомив приблизно о 22:15 мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що там пролунав гучний вибух, який чули у всіх районах міста. Днем раніше мер зазначав, що в місті стає "дедалі гарячіше".

Напередодні У Мелітополі прогримів вибух біля штабу "єдиної росії", де окупанти готуються до "референдуму"

Відомо, де пролунав вибух у Мелітополі

Після гучного вибуху, в місті підняли по тривозі підрозділи рятувальників. За попередньою інформацією спалахнула будівля сервісного центру МВС, яка перебуває під контролем росіян.

Вже стало доброю традицією не давати окупантам спокійно спати. Бавовна для орків у Мелітополі та поруч з містом – четвертий вечір поспіль,

– написав Федоров.

Він зазначив, що напередодні окупанти відкрили в будівлі, яка зараз палає, свій черговий псевдоорган. Однак вони не довго видавали фейкові документи на авто. "Встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", – підсумував законний очільник міста.

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