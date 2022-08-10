Вибух добряче налякав окупантів

Попередня причина вибуху – старання сил спротиву, адже 90% мелітопольців налаштовані рішуче проти приєднання до росії. Місцеві телеграм-канали пишуть, що внаслідок вибуху пошкоджень зазнав фасад будівлі, потерпілих серед колаборантів немає. Уточнюють, що це поки що.

Увага Під Мелітополем "відправили на концерт кобзона" членів "комісії з референдуму", – ЗМІ

Вибух стався в ніч проти 9 серпня біля торгового центру, в якому російські окупанти готувалися до фейкового "референдуму". Загиблих немає, проте морально-психологічний стан загарбників різко погіршився.

Партизани передали привіт колаборантам

Зазначається, що у такий спосіб партизани передали окупантам попередження про те, що на них чекає у разі продовження підготовки до "референдуму".

Мелітопольські партизани передали звістку всім колаборантам, які готують фейковий референдум у Запорізькій області. У ніч з 8 на 9 серпня поки ЗСУ відпрацьовували по військових базах, розташованих у промзонах, близько 22:00 вибух прогримів і в самому центрі міста біля штабу "єдиної росії",

– йдеться у повідомленні.

Уточнюють, що штаб був розміщений у ТЦ "Фокстрот". Там наразі гастролери з росії разом із зрадниками готуються до липового голосування.

Про відкриття штабу "єдиної росії" у Мелітополі повідомлялося у липні.

Чи можливий псевдореферендум у Мелітополі

росіянам складно вести підготовку до псевдореферендумів у Мелітополі, вони не можуть знайти колаборантів серед місцевого населення. А відтак, довелось навіть завезли у місто своїх посіпак – колаборантів.

Раніше окупанти повідомляли про намір провести так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях 11 вересня 2022 року.

Проте спротив місцевих жителів змушує ворога міняти свої плани. Так загарбники не виключали, що у Мелітополі "голосування" проводитимуть вдома.

7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.

Більше про це – провести "референдум" у Мелітополі неможливо, 2 бази орків не функціонують: дивитись відео