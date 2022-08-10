Взрыв сильно напугал оккупантов

Предварительная причина взрыва – старания сил сопротивления, ведь 90% мелитопольцев настроены решительно против присоединения к России. Местные телеграмм-каналы пишут, что в результате взрыва повреждений получил фасад здания, пострадавших среди коллаборантов нет. Уточняют, что это пока.

Внимание Под Мелитополем "отправили на концерт кобзона" членов "комиссии по референдуму", – СМИ

Взрыв произошел в ночь на 9 августа возле торгового центра, в котором российские оккупанты готовились к фейковому "референдуму". Погибших нет, однако морально-психологическое состояние захватчиков резко ухудшилось.

Партизаны передали привет коллаборантам

Отмечается, что таким образом партизаны передали оккупантам предупреждение о том, что их ждет в случае продолжения подготовки к "референдуму".

Мелитопольские партизаны передали известие всем коллаборантам, которые готовят фейковый референдум в Запорожской области. В ночь с 8 на 9 августа пока ВСУ отрабатывали по военным базам, расположенным в промзонах, около 22:00 взрыв прогремел и в самом центре города у штаба "единой россии",

– говорится в сообщении.

Уточняют, что штаб был размещен в ТЦ "Фокстрот". Там гастролеры из России вместе с предателями готовятся к липовому голосованию.

Об открытии штаба "единой россии" в Мелитополе сообщалось в июле.

Возможен ли псевдореферендум в Мелитополе

россиянам сложно вести подготовку к псевдореферендумам в Мелитополе, они не могут найти коллаборантов среди местного населения. Следовательно, пришлось даже завезли в город своих муртадов – коллаборантов .

Ранее оккупанты сообщали о намерении провести так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях 11 сентября 2022 года.

Однако сопротивление местных жителей вынуждает врага менять свои планы. Так захватчики не исключали, что в Мелитополе "голосование" будут проводить дома.

7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях юга Украины, Россия закроет любую возможность переговоров с нашим государством.

Больше об этом – провести "референдум" в Мелитополе невозможно, 2 базы орков не функционируют: смотреть видео