Накануне гауляйтер оккупированной части Запорожской области подписал так называемое "распоряжение" о проведении псевдореферендума. Около 90% жителей Мелитополя, заверил Федоров во время телемарафона, не хотят голосовать за аннексию.

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россияне шокированы позицией местного населения, – Федоров

россияне думали, что они смогут провести так называемый "референдум" на нашей территории и начали изучать, что думают местные жители на этот счет. После того, как коллаборанты делали "опрос" по квартирам, то они были шокированы: менее 10% готовы поддержать россию,

– рассказал Федоров.

Мэр Мелитополя подчеркнул: это при том, что люди находятся 167 дней фактически под дулами автоматов. Так что в таких сложных условиях оккупации 90% оставшегося населения открыто говорит "нет" россии.

Дату проведения квазиреферендума уже не раз переносили

За проукраинскую позицию оккупанты часто наказывают пленом, пытками, обысками. К сожалению, такое очень часто происходит сейчас на временно оккупированных государством-агрессором территориях.

Именно поэтому россияне уже несколько раз меняли дату и формат проведения псевдореферендума. О ни одном "референдуме" и не говорится, они могут снять лишь очередную "картинку",

– добавил Федоров.

Вроде бы для "поддержки присоединения к России" 8 августа в Мелитополе собрали около 600 человек. Это не только мелитопольцы. Там гауляйтер Евгений Балицкий подписал "указ о выходе Запорожской области из состава Украины". Мэр Мелитополя говорит: это, наверное, все психически больные люди, пришедшие на этот спектакль.

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Что происходит в оккупированном Мелитополе: последние новости

В ночь на 9 августа ВСУ попали по позициям и базам россиян в Мелитополе. По словам Ивана Федорова, есть погибшие и раненые захватчики.

Также результативной была и ночь на 8 августа. Тогда украинские военные ударили по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках Мелитополя. Более 100 врагов – ликвидированы.

Тем временем из города оккупанты уже вывезли все зерно, а теперь пытаются скупить за бесценок новый урожай.

Узнайте в видео, какие новые потери врага: