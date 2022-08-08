Удар был нанесен высокоточными ракетами HIMARS, подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. До этого местные жители слышали взрывы.

Важно Оккупанты предлагают расстреливать жителей Мелитополя, которые отказываются с ними сотрудничать

Потери врага

Федоров рассказал о масштабных потерях оккупантов. В частности, по предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество их военной техники. Более 100 захватчиков – ликвидированы. Они находились во временных казармах.

Более 100 российских солдат получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada,

– написал Федоров.

Оккупанты перебросили ПВО в Херсон

По словам мэра, на прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон. Ночной разгром свидетельствует, что вражеские подразделения ПВО уже не могут сопротивляться HIMARS.

Такое ослабление создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении.

Взрывы в Херсонской области

Кроме Мелитополя, оккупантам досталось и в Херсонской области. Депутат областного совета Сергей Хлань рассказал о попадании в районе Антоновского моста. Взрывы слышали в Новой Каховке и Чернобаевке. Также есть информация о взрывах в Скадовске и Дарьевке.

Обратите внимание! Накануне сообщали о возможном повторном ударе по Антоновскому мосту. Вечером 7 августа в сети публиковали фото "прилета".

Предыдущие удары в Мелитополе

31 июля в Мелитополе раздался взрыв на аэродроме, который оккупанты используют как базу. Над городом поднялся дым.

ВСУ наносили мощный удар по аэродрому и раньше. Тогда погибли более 200 единиц личного состава противника, еще более 300 получили ранения.