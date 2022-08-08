Удару завдали високоточними ракетами HIMARS, підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. Перед тим місцеві жителі чули вибухи.

Важливо Окупанти пропонують розстрілювати жителів Мелітополя, які відмовляються з ними співпрацювати

Втрати ворога

Федоров розповів про масштабні втрати окупантів. Зокрема, за попередніми підрахунками, знищена значна кількість їхньої військової техніки. Понад 100 загарбників – ліквідовані. Вони перебували в тимчасових казармах.

Понад 100 російських солдат отримали квитки на концерт Кобзона, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобіля Lada,

– написав Федоров.

Окупанти перекинули ППО до Херсона

За словами мера, минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона. Нічний розгром свідчить, що ворожі підрозділи ППО вже не можуть чинити опір HIMARS.

Таке послаблення створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.

Попередні удари в Мелітополі

31 липня Мелітополі пролунав вибух на аеродромі, який окупанти використовують як базу. Над містом здійнявся дим.

ЗСУ завдавали потужного удару по аеродрому й раніше. Тоді загинули понад 200 одиниць особового складу противника, ще понад 300 поранені.

Детальніше – ЗСУ знищили аеродром в Мелітополі, який окупанти використовували як військову базу: відео