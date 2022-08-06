Терор проти мирного населення обговорювати в етері "комсомольського радіо". Окупант скаржився ведучому, що у Мелітополі великий опір проти росіян, тому той пропонує влаштовувати розстріли та нові ГУЛАГи.

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Цинізм окупантів не має меж

В етері радіо окупант скаржився спершу на директора комунального підприємства "Чистота", який відмовився співпрацювати з ворогом і знищив усі електронні блоки управління техніки. На це кровожерливий ведучий відреагував питанням чи розстріляли цього чоловіка. Після того, як окупант відповів негативно, той самий ведучий вирішив перепитати, чи не вдалося захопити родину директора комунального підприємства. На це теж відповідь була негативною.

Після цього почалося серйозне обговорення розстрілу вчителів, які відмовляються виходити 1 вересня на роботу під російським прапором. Окупант заявив, що вчителі, які зараз перебувають в окупації нібито отримують по 200 тисяч гривень, на що ведучий запропонував виселяти їх, забирати їхні платіжні картки, тобто "робити все в дусі ГУЛАГу".

Кульмінацією цього шоу цинізму та нелюдської жадоби терору проти українців стала ідея створення "локального Запорізького ГУЛАГу" для тих, хто не хоче співпрацювати з окупантами і не хоче "любити росію". Усе в найкращих традиціях окупантів.

Мер Мелітополя Іван Федоров відреагував на такі дикі обговорення в окупантів, які вже не приховують своїх намірів знущатися з українців. Він наголосив, що кожен, хто вчиняє злочини, буде покараний.

Вірю, що кожен, хто знущається з мирного населення та чинить тортури над українцями, буде покараний. Ми вистоїмо попри все,

– наголосив Федоров.

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