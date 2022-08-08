Об этом 24 каналу сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, единственной целью захвата облэнерго было желание россиян украсть у наших людей как можно больше денег.
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Псевдофирма оккупантов в Мелитополе
Как рассказал Федоров, россияне захватили административные здания и диспетчерские службы. Более того, оккупанты объявили о создании на базе облэнерго своего псевдопредприятия "Таврия-Энерго".
На самом деле, такой компании вообще не существует. Ее нет ни в одном российском реестре. А идентификационный номер предприятия принадлежит российской партии "Отечество", которая была ликвидирована в 2004 году,
– рассказал мэр Мелитополя.
Как россияне обворовывают людей
По его словам, оккупанты добиваются того, чтобы жители Мелитополя платили за электроэнергию их псевдофирме.
Это чистая махинация. россияне агитируют наших жителей платить в кассу предприятия, а не на расчетный счет. Эти средства гауляйтеры забирают себе, то есть просто воруют,
– подчеркнул Федоров.
Он добавил, что электроэнергия, поставляемая на временно оккупированную часть Запорожской области, производится украинскими атомными, тепловыми и гидроэлектростанциями.
"Сейчас электроэнергия в Мелитополь поступает бесплатно, потому что никто не платит за ее снабжение", – отметил мэр города.
"Сопротивление растет каждый день"
Федоров призвал мелитопольцев ничего не платить оккупационным властям. Однако, как добавил мэр Мелитополя, вооруженные оккупанты запугивают людей и заставляют их нести деньги в кассу своей фейковой фирмы.
Часть жителей из страха несет деньги в кассу. Но сопротивление оккупационным властям в Мелитополе набирает обороты каждый день,
– сказал он.
Иван Федоров рассказал о планах оккупантов относительно "референдумов": смотрите видео
Ситуация в Мелитополе: последние новости
- В ночь на 8 августа HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе. Более 100 русских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт кобзона.
- оккупанты планируют провести на захваченных территориях псевдореферендумы за присоединение к россии. В частности, в Мелитополе россияне придумали "голосование на дому". В течение 7 дней старшие по домам будут ходить по квартирам в сопровождении автоматчика и сотрудника полиции или фсб. оккупанты делают это, чтобы нарисовать ту цифру, которую захотят увидеть.
- В американском Институте изучения войны считают, что из-за сопротивления украинцев россия может ускорить подготовку псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.