Об этом 24 каналу сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, единственной целью захвата облэнерго было желание россиян украсть у наших людей как можно больше денег.

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Псевдофирма оккупантов в Мелитополе

Как рассказал Федоров, россияне захватили административные здания и диспетчерские службы. Более того, оккупанты объявили о создании на базе облэнерго своего псевдопредприятия "Таврия-Энерго".

На самом деле, такой компании вообще не существует. Ее нет ни в одном российском реестре. А идентификационный номер предприятия принадлежит российской партии "Отечество", которая была ликвидирована в 2004 году,

– рассказал мэр Мелитополя.

Как россияне обворовывают людей

По его словам, оккупанты добиваются того, чтобы жители Мелитополя платили за электроэнергию их псевдофирме.

Это чистая махинация. россияне агитируют наших жителей платить в кассу предприятия, а не на расчетный счет. Эти средства гауляйтеры забирают себе, то есть просто воруют,

– подчеркнул Федоров.

Он добавил, что электроэнергия, поставляемая на временно оккупированную часть Запорожской области, производится украинскими атомными, тепловыми и гидроэлектростанциями.

"Сейчас электроэнергия в Мелитополь поступает бесплатно, потому что никто не платит за ее снабжение", – отметил мэр города.

"Сопротивление растет каждый день"

Федоров призвал мелитопольцев ничего не платить оккупационным властям. Однако, как добавил мэр Мелитополя, вооруженные оккупанты запугивают людей и заставляют их нести деньги в кассу своей фейковой фирмы.

Часть жителей из страха несет деньги в кассу. Но сопротивление оккупационным властям в Мелитополе набирает обороты каждый день,

– сказал он.

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