Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко . По его словам, это достаточно типичная история . оккупанты часто не могут поделить между собой награбленное с боевиками из ОРДЛО.

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На этот раз в результате перестрелки был ранен один из оккупантов. За это "комендатура" "арестовала" 5 боевиков из ОРДЛО. Скорее всего они теперь будут не в тылу, а на передовой. Или вообще кто знает, что с ними произойдет.

Бывшие граждане Украины – люди второго сорта для россиян

По его словам, такие перестрелки достаточно типичная ситуация между оккупантами и боевиками. Однако обычно такое происходит в Кальмиусском районе, где их больше проживает. К примеру, несколько недель назад там тоже была перестрелка – тогда "победили" россияне.

Андрющенко считает, что такие "развлечения" между оккупантами и боевиками выгодны Украине. Меньше придется уничтожать захватчиков во время освобождения города.

Пусть "развлекаются". Чем больше так они развлекаются, тем меньше работы будет для наших героических украинских защитников во время освобождения города, - подчеркнул Андрющенко.

Что интересно, обычно в таких конфликтах делают виновными именно боевики из ОРДЛО. Для оккупантов бывшие граждане Украины – это хлам и люди второго сорта. Их часто бросают как "пушечное мясо" или на работы, которые оккупанты не хотят выполнять.

" Нет там правосудия . Всегда забирают боевиков. Иногда могут отвезти россиянин, но их возвращают. Боевиков - никогда", - отмечает Андрющенко.

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Напомним, по мнению посла Польши в Украине Бартоша Циховского, если бы украинская армия скорее получила бы РСЗО HIMARS, то мариупольской трагедии могло бы и не быть . Это оружие способно повлиять на ход событий.