Про це 24 каналу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, єдиною метою захоплення обленерго було бажання росіян вкрасти у наших людей якомога більше грошей.

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Псевдофірма окупантів у Мелітополі

Як розповів Федоров, росіяни захопили адміністративні будівлі та диспетчерські служби установи. Ба більше, окупанти оголосили про створення на базі обленерго свого псевдопідприємства "Таврія-Енерго".

Насправді такої компанії взагалі не існує. Її немає в жодному російському реєстрі. А ідентифікаційний номер підприємства належить російській партії "Отєчєство", яка була ліквідована у 2004 році,

– розповів мер Мелітополя.

Як росіяни обкрадають людей

За його словами, окупанти домагаються того, аби жителі Мелітополя платили за електроенергію їхній псевдофірмі.

Це чиста махінація. росіяни агітують наших мешканців платити в касу підприємства, а не на розрахунковий рахунок. Ці кошти гауляйтери забирають собі, тобто просто крадуть,

– наголосив Федоров.

Він додав, що електроенергія, яка постачається на тимчасово окуповану частину Запорізької області, виробляється українськими атомними, тепловими та гідроелектростанціями.

"Зараз електроенергія до Мелітополя надходить безкоштовно, тому що ніхто не платить за її постачання", – зазначив мер міста.

"Спротив зростає щодня"

Федоров закликав мелітопольців нічого не платити окупаційній владі. Однак, як додав мер Мелітополя, озброєні окупанти залякують людей і змушують їх нести гроші у касу своєї фейкової фірми.

Частина мешканців через страх несе гроші у касу. Але спротив окупаційній владі у Мелітополі набирає обертів щодня,

– сказав він.

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