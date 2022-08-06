Іван Федоров – міський голова Мелітополя – в ефірі телемарафону розповів, що псевдореферендум – одна з топтем на тимчасово окупованих територіях. Спершу окупанти планували провести голосування в єдиний день – 11 вересня, інформує 24 канал.

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Метою ворога було показати, як всі місцеві жителі радісно підтримують вступ окупованих територій до росії. Однак українці не дали загарбникам реалізувати ці ганебні плани.

Зрозумівши, що у них немає підтримки, окупанти вирішили проводити так званий "референдум" упродовж 7 днів. Старші по будинках ходитимуть по квартирах у супроводі автоматника та співробітника "поліції" або фсб. Окупанти роблять це, аби намалювати ту цифру, яку захочуть побачити.

Перший "візит" до квартир вже відбувся й показав жахливі для окупантів результати. Наразі на тимчасово окупованих територіях залишаються лише 50% місцевих жителів. Підтримка російської агресії під тиском автоматників не перевищує 10%.

Федоров подякував місцевим жителям, які демонструють, що тимчасово окуповані території – це Україна.

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