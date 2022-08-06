Иван Федоров – городской глава Мелитополя – в эфире телемарафона рассказал, что псевдореферендум – одна из топ-тем на временно оккупированных территориях. Сначала оккупанты планировали провести голосование в единый день – 11 сентября, информирует 24 канал.

Заметьте Даже с упрощением: оккупанты не успевают выдать много роспаспортов до "референдума"

Целью врага было показать, как все местные жители радостно поддерживают вступление оккупированных территорий в россию. Однако украинцы не дали захватчикам реализовать эти позорные планы.

Поняв, что у них нет поддержки, оккупанты решили проводить так называемый "референдум" в течение 7 дней. Старшие по домам будут ходить по квартирам в сопровождении автоматчика и сотрудника полиции или фсб. Оккупанты делают это, чтобы нарисовать ту цифру, которую захотят увидеть.

Первый "визит" в квартиры уже состоялся и показал ужасающие для оккупантов результаты. В настоящее время на временно оккупированных территориях остаются только 50% местных жителей. Поддержка российской агрессии под давлением автоматчиков не превышает 10%.

Федоров поблагодарил местных жителей, которые демонстрируют, что временно оккупированные территории – это Украина.

Заметьте​! По данным СМИ, р оссия хочет аннексировать пятую часть Украины. Фейковый "референдум" страна-оккупант хочет организовать в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. По данным Вloomberg, россия хочет получить наземное сообщение с Крымом и контролировать ключевые для украинского экспорта транспортные маршруты в Черном море.

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