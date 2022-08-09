Раніше мер міста Іван Федоров наголосив, що 90% мелітопольців налаштовані рішуче проти приєднання до росії. Місцеві жителі партизанять або волонтерять і все це, незважаючи на терор на тимчасово окупованих територіях.

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Місцеві жителі засудили "шабаш колаборантів"

Напередодні у Мелітополі колаборанти провели "виставу", на якій "ухвалили рішення від'єднатись від України". Місцеві ЗМІ пишуть, що люди засудили цей "шабаш" і чекають на звільнення ЗСУ.

Колаборанток з "комісії" виявили партизани, – ЗМІ

У ніч із 7 на 8 серпня двох колаборанток із Михайлівського району, які входили до так званої "комісії" з підготовки квазіреферендуму, виявили партизани, повідомляють журналісти.

Одна зі зрадниць, за попередніми даними, померла. Проте це потребує перевірки. Офіційно окупаційна влада підтверджує лише одну постраждалу. Загарбники навіть знайшли "винуватця", який начебто був учасником АТО.

Зверніть увагу! Після цього випадку колаборантам довелось добряче пошукати нового "голову комісії" по всіх навколишніх селах.

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Псевдореферендум на окупованій частині Запоріжжя:

Раніше окупанти повідомляли про намір провести так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях 11 вересня 2022 року.

Проте спротив місцевих жителів змушує ворога міняти свої плани. Так загарбники не виключали, що у Мелітополі "голосування" проводитимуть вдома.

8 серпня у Мелітополь звезли масовку, перед якою гауляйтер євген балицький підписав так зване "розпорядження" про проведення "референдуму" про приєднання до росії.

Дивіться у відео – про вибухи в тимчасово окупованих Токмаку і Мелітополі: