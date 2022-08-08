В ефірі 24 каналу міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що росіяни активно грабують українців.

Важливо Окупанти погрожують підірвати ЗАЕС: омбудсмен вимагає реакції ООН, МАГАТЕ і всього світу

Він розповів, що окупанти вивезли майже все зерно, а тепер намагаються скупити за безцінь новий врожай, який виростили українці.

Міський голова Мелітополя повідомив, що вивезена велика кількість заводів. Зокрема станків, обладнань, а також загалом товаро-матеріальні цінності з них.

"Вивезена величезна кількість сільськогосподарської техніки. Тобто йде тотальний грабунок нашої території", – зазначив Іван Федоров.

Дивіться відео: яка ситуація в Мелітополі

Останні новини з Мелітополя