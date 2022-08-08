В ефірі 24 каналу міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що росіяни активно грабують українців.
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Він розповів, що окупанти вивезли майже все зерно, а тепер намагаються скупити за безцінь новий врожай, який виростили українці.
Міський голова Мелітополя повідомив, що вивезена велика кількість заводів. Зокрема станків, обладнань, а також загалом товаро-матеріальні цінності з них.
"Вивезена величезна кількість сільськогосподарської техніки. Тобто йде тотальний грабунок нашої території", – зазначив Іван Федоров.
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Останні новини з Мелітополя
- У ніч на 8 серпня HIMARS вдарили по пунктах окупантів у Мелітополі. Понад 100 російських солдатів, які в цю ніч перебували у тимчасових казармах, отримали квитки на концерт кобзона. Міський голова Мелітополя Іван Федоров розкрив деталі надрезультативного удару українських оборонців. Тим часом мешканці тимчасово окупованого Мелітополя неабияк зраділи діям ЗСУ.
- Окупанти зрозуміли, що їхні плани на проведення псевдореферендуму – на грані краху. Навіть під дулами автоматів росію підтримують не більше ніж 10% мелітопольців. За словами міського голови Івана Федорова, щоб хоч якось вислужитись перед кремлівським "старшим братом" колаборанти вкотре вирішили зняти пропагандистську картинку для росЗМІ.
- росія через опір українців на окупованих територіях хоче пришвидшити підготовку до квазіголосувань. Загарбники, зокрема, вже хочуть змінити наміри щодо проведення псевдореферендумів в один день.