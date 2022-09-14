балицький погрожує тим, хто "чинить протиправні дії, спрямовані на екстремізм". Про це він розповів у пропагандистській програмі.

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Гауляйтер пригрозив розстрілом

Зрадник балицький заявив, що жителі окупованих територій повинні повідомляти про "підготовку до терактів", бо в іншому випадку їх виселять з області.

В капцях – як стояв, так і виїхав. Щодо тих, хто є пособником, хто знає, але мовчить. Тим, хто є учасником терористичних актів, нагадую: стаття до 15 років - це мінімально, що людина отримає за екстремістську діяльність, спрямовану на дестабілізацію ситуацію в регіоні,

– сказав балицький.

За його словами, найгірший сценарій – це відправка у "ДНР". А там застосовують найвищу міру покарання, тобто розстріл. Такі факти вже є.

Які настрої переважають на окупованих територіях Запоріжжя

Жителі тимчасово окупованої території Запорізької області почали більш агресивно ставитися до окупантів. Як розповів журналіст із Запоріжжя, у Бердянську люди позривали російські агітаційні плакати, які висіли на сітілайтах та білбордах.

Ситуація у Запорізькій області: останні новини

Українські військові активно працюють на Запорізькому напрямку. Останніми днями там кілька разів сталася "бавовна" у тимчасово окупованих містах. Місцеві чули вибухи в Мелітополі та у Бердянську.

Росіяни, намагаючись щось вдіяти у Запорізькій області, хочуть поповнити свої запаси боєприпасів та пального. Російські загарбники обстрілюють українські позиції та прифронтові населені пункти.

Крім того, росія продовжує використовувати Запорізьку АЕС для ядерного шантажу, переслідуючи дві мети. Кремль хоче порушити енергобаланс України, що може потягнути за собою політичні наслідки.

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