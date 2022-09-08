Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, окупанти панікують через дії Збройних Сил України у регіоні.

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Однак російські загарбники не здатні зупинити українських бійців.

У Запорізькій області є просування ЗСУ, попри те, що саме туди окупанти нагнали техніки та резервів, включно з підрозділом морської піхоти Тихоокеанського флоту,

– зазначив журналіст.

Окупанти стягують резерви та техніку

Росіяни, намагаючись щось вдіяти у Запорізькій області, також намагаються поповнити свої запаси боєприпасів та пального.

За словами журналіста, з відчаю російські загарбники обстрілюють українські позиції та прифронтові населені пункти.

Інтенсивність обстрілів збільшилася вдвічі. Також вдвічі більше інформації про руйнування,

– розповів кореспондент з Запоріжжя.

ЗСУ вдалося просунутися на Запоріжжі

Однак Збройні Сили України відбили всі атаки противника на території Запорізької області.

Українським силам вдалося трохи просунутися. Йдеться про територію від Гуляйполя на Пологи. Там є населені пункти Загірне, Костянтинівка, Мирне,

– розповів журналіст.

Настрої на окупованих територіях Запоріжжя

Попри тиск росіян та їхню підготовку до псевдореферендумів, жителі тимчасово окупованої території Запорізької області почали більш агресивно ставитися до окупантів.

Як розповів журналіст, у Бердянську люди позривали російські агітаційні плакати, які висіли на сітілайтах та білбордах.

Ситуація у Запорізькій області: коротко

7 вересня ЗСУ вдало відпрацювали на Запоріжжі. Російські окупанти втратили понад 50 одиниць особового складу. Ще майже сотня поранених, а решта в шоковому стані.

Російські військові не припиняють обстрілювати мирні міста України. 7 вересня окупанти завдали удару по селу Мала Токмачка Запорізької області. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Також 7 вересня окупанти вкотре обстріляли Енергодар. Внаслідок масованого обстрілу місто залишилося без електрики.

Росія далі влаштовує провокації на Запорізькій АЕС. Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що у заручниках росіян опинилися мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Вона закликала жителів регіону, прилеглого до атомної електростанції, евакуюватися у безпечні місця.

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