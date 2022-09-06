Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він наголосив, що доки на ЗАЕС будуть російські військові і його не контролюватиме Україна, доти буде висока ймовірність того, що може статися катастрофа.

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За його словами, ця катастрофа може статися як внаслідок свідомих дій російський окупантів, так і через їхню необережність чи некомпетентність.

Це ж ті самі люди, які копали окопи в рудому лісі (в Чорнобилі – 24 канал). То де гарантія, що вони не полізуть кудись, куди не треба лізти, і відповідно – це може потягнути якусь незворотню ланцюгову реакцію з жахливими наслідками,

– вважає Гладких.

Політолог запевнив, що місії МАГАТЕ не було чого робити на ЗАЕС. "Значення має не лише те, що вони там побачили, а й те, що їм не показали. І грунтуючись на цьому, члени делегації також будуть висловлювати певні припущення", – повідомив Гладких.

На його думку, цей звіт МАГАТЕ не може змінити хід українсько-російської війни. "В кращому випадку це стане ще однією краплиною, яка може наблизити нашу перемогу. Але сподіватися на те, що саме цей звіт докорінно щось змінить не варто", – каже він.

Гладких відзначив, що якщо б росіяни зважали на звіти, переймалися міжнародними організаціями, якби їх бентежило ставлення світового суспільства до їхніх дій, то ця війна в принципі не відбулася б.

"А той факт, що вони відбувається досі якраз є ілюстрацією того, що росіяни дуже мало переймаються такими звітами", – відповів він.

І тут є ще один важливий момент – нещодавно була оприлюднена інформація, в якому стані зараз перебуває російська економіка. Адже вона через санкції зараз серйозно потерпає,

– заявив політолог.

Він зазначив, що очікує лише одного від цього звіту – що це стане підґрунтям для запровадження подальших санкцій, зокрема і в сфері діяльності росатому, бо це величезні гроші.

Гладких пояснив, що, звісно, одразу санкції не будуть запроваджені, але він сподівається, що така рекомендація буде розглянута.

"Росіяни мають поміркувати про те, які це можуть бути наслідки не лише для окупантів на ЗАЕС, а й для великої кількості людей. Це може потягнути такі ж непередбачувані наслідки для них самих", – підсумував політолог.

Гладких про ситуацію на ЗАЕС та очікування від звіту МАГАТЕ: відео



Яка ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини

У понеділок, 5 вересня, основна частина місії МАГАТЕ покинула Запорізьку АЕС. Повідомлялося, що на атомній станції залишилося всього два представники МАГАТЕ.

Відразу після того, як місія покинула ЗАЕС, росія вдалася до провокацій. Чергові обстріли росіян спричинили те, що останню лінію, яка з'єднувала ЗАЕС з енергосистемою України, відключили.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що через бойові дії ремонт ліній неможливий. Міністр наголосив, що територію довкола ЗАЕС потрібно демілітаризувати.

Як відомо, росія ще в березні захопила ЗАЕС, яку регулярно обстрілює із серпня. У МАГАТЕ заявили, що була порушена фізична цілісність ЗАЕС, проте побоялися звинуватити в цьому росію.

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