Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких. Он подчеркнул, что пока на ЗАЭС будут российские военные и ее не будет контролировать Украина, будет высока вероятность того, что может произойти катастрофа.

На тему Распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС: ученые обнародовали свежий прогноз

По его словам, эта катастрофа может произойти как вследствие сознательных действий российских оккупантов, так и по их неосторожности или некомпетентности.

Это те же люди, которые копали окопы в рыжем лесу (в Чернобыле – 24 канал). Где гарантия, что они не полезут куда-то, куда не надо лезть, и соответственно – это может повлечь какую-то необратимую цепную реакцию с ужасными последствиями,

– считает Гладких.

Политолог заверил, что миссии МАГАТЭ нечего было делать на ЗАЭС. "Значение имеет не только то, что они там увидели, но и то, что им не показали. И, основываясь на этом, члены делегации также будут высказывать определенные предположения", – сообщил Гладких.

По его мнению, этот отчет МАГАТЭ не может изменить ход украинско-российской войны. "В лучшем случае это станет еще одной каплей, которая может приблизить нашу победу. Но надеяться на то, что именно этот отчет в корне ничего не изменит", – говорит он.

Гладких отметил, что если бы россияне считались с отчетами, беспокоились международными организациями, если бы их смущало отношение мирового общества к их действиям, то эта война в принципе не состоялась бы.

"А тот факт, что они происходит до сих пор как раз являются иллюстрацией того, что россияне очень мало озабочены такими отчетами", – ответил он.

И здесь есть еще один немаловажный момент – недавно была обнародована информация, в каком состоянии сейчас находится российская экономика. Ведь она из-за санкций сейчас серьезно страдает,

– заявил политолог.

Он отметил, что ожидает только одного от этого отчета – это станет основой для введения дальнейших санкций, в том числе и в сфере деятельности росатома, потому что это огромные деньги.

Гладких объяснил, что, конечно, сразу санкции не будут введены, но он надеется, что такая рекомендация будет рассмотрена.

"Россияне должны поразмышлять о том, какие это могут быть последствия не только для оккупантов на ЗАЭС, но и для большого количества людей. Это может повлечь такие же непредсказуемые последствия для них самих", – подытожил политолог.

Гладких о ситуации на ЗАЭС и ожиданиях от отчета МАГАТЭ: видео



Какая ситуация на Запорожской АЭС: последние новости

В понедельник, 5 сентября, основная часть миссии МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС. Сообщалось, что на атомной станции осталось всего два представителя МАГАТЭ.

Сразу после того, как миссия покинула ЗАЭС, россия прибегла к провокациям. Очередные обстрелы россиян повлекли за собой то, что последнюю линию, соединявшую ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключили.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что из-за боевых действий ремонт линий невозможен. Министр подчеркнул, что территорию вокруг ЗАЭС следует демилитаризовать.

Как известно, россия еще в марте захватила ЗАЭС, которую регулярно обстреливает с августа. В МАГАТЭ заявили, что была нарушена физическая целостность ЗАЭС, однако побоялись обвинить в этом россию.

Видео по теме – в Энергодаре раздался сильный взрыв