Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, оккупанты паникуют из-за действий Вооруженных Сил Украины в регионе.

Обратите внимание В Токмаке украинец взорвал себя вместе с россиянами, пришедшими его задерживать

Однако российские захватчики не способны остановить украинских бойцов.

В Запорожской области есть продвижение ВСУ, несмотря на то, что именно туда оккупанты нагнали техники и резервов, включая подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота,

– отметил журналист.

Оккупанты стягивают резервы и технику

Россияне, пытаясь что-либо предпринять в Запорожской области, также пытаются пополнить свои запасы боеприпасов и горючего.

По словам журналиста, от отчаяния российские захватчики обстреливают украинские позиции и прифронтовые населенные пункты.

Интенсивность обстрелов увеличилась вдвое. Также вдвое больше информации о разрушениях,

– рассказал корреспондент из Запорожья.

ВСУ удалось продвинуться на Запорожье

Однако Вооруженные Силы Украины отразили все атаки противника на территории Запорожской области.

Украинским силам удалось немного продвинуться. Речь идет о территории от Гуляйполя на Пологи. Там есть населенные пункты Загорное, Константиновка, Мирное,

– рассказал журналист.

Настроения на оккупированных территориях Запорожья

Несмотря на давление россиян и их подготовку к псевдореферендумам, жители временно оккупированной территории Запорожской области стали более агрессивно относиться к оккупантам.

Как рассказал журналист, в Бердянске люди срывали российские агитационные плакаты, висевшие на ситилайтах и билбордах.

Ситуация в Запорожской области: коротко

7 сентября ВСУ удачно отработали в Запорожье. Российские оккупанты потеряли более 50 единиц личного состава. Еще почти сотня раненых, а остальные в шоковом состоянии.

Российские военные не перестают обстреливать мирные города Украины. 7 сентября оккупанты нанесли удар по селу Малая Токмачка Запорожской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Также 7 сентября оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар. В результате массированного обстрела город остался без электричества.

россия продолжает устраивать провокации на Запорожской АЭС. Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что в заложниках россиян оказались жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Она призвала жителей прилегающего к атомной электростанции эвакуироваться в безопасные места.

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