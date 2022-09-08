Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, оккупанты паникуют из-за действий Вооруженных Сил Украины в регионе.
Обратите внимание В Токмаке украинец взорвал себя вместе с россиянами, пришедшими его задерживать
Однако российские захватчики не способны остановить украинских бойцов.
В Запорожской области есть продвижение ВСУ, несмотря на то, что именно туда оккупанты нагнали техники и резервов, включая подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота,
– отметил журналист.
Оккупанты стягивают резервы и технику
Россияне, пытаясь что-либо предпринять в Запорожской области, также пытаются пополнить свои запасы боеприпасов и горючего.
По словам журналиста, от отчаяния российские захватчики обстреливают украинские позиции и прифронтовые населенные пункты.
Интенсивность обстрелов увеличилась вдвое. Также вдвое больше информации о разрушениях,
– рассказал корреспондент из Запорожья.
ВСУ удалось продвинуться на Запорожье
Однако Вооруженные Силы Украины отразили все атаки противника на территории Запорожской области.
Украинским силам удалось немного продвинуться. Речь идет о территории от Гуляйполя на Пологи. Там есть населенные пункты Загорное, Константиновка, Мирное,
– рассказал журналист.
Настроения на оккупированных территориях Запорожья
Несмотря на давление россиян и их подготовку к псевдореферендумам, жители временно оккупированной территории Запорожской области стали более агрессивно относиться к оккупантам.
Как рассказал журналист, в Бердянске люди срывали российские агитационные плакаты, висевшие на ситилайтах и билбордах.
Ситуация в Запорожской области: коротко
- 7 сентября ВСУ удачно отработали в Запорожье. Российские оккупанты потеряли более 50 единиц личного состава. Еще почти сотня раненых, а остальные в шоковом состоянии.
- Российские военные не перестают обстреливать мирные города Украины. 7 сентября оккупанты нанесли удар по селу Малая Токмачка Запорожской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
- Также 7 сентября оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар. В результате массированного обстрела город остался без электричества.
- россия продолжает устраивать провокации на Запорожской АЭС. Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что в заложниках россиян оказались жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Она призвала жителей прилегающего к атомной электростанции эвакуироваться в безопасные места.
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