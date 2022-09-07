Оккупанты обстреляли Малую Токмачку

Обстреляли из РСЗО "Град". К сожалению, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Главное Атака ВСУ возле Балаклеи, вражеский удар по дому в Славянске: главное о 196-м дне войны

Так, в одном из дворов находились 8 гражданских людей, получавших гуманитарную помощь. В этот момент начался обстрел.

В результате – 5 человек тяжело ранены, а 3 убиты. Уже впоследствии Старух сообщил, что количество раненых увеличилось до 7 человек.

Россияне массированно обстреляли Энергодар

7 сентября российские захватчики в очередной раз обстреляли Энергодар. В результате обстрелов второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу.

Мэр города Дмитрий Орлов сказал, что прогнозировать сроки восстановления электроснабжения сейчас невозможно. Он призвал энергодарцев соблюдать правила двух стен во время обстрелов, а также сделать запасы питьевой воды и, когда появится возможность и прекратятся обстрелы, сформировать запас продуктов, не требующих приготовления.

Обратите внимание – На Запорожье набрали пленных оккупантов, тревожные данные из Энергодара: смотрите видео