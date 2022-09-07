Окупанти обстріляли Малу Токмачку

Обстріляли з РСЗВ "Град". На жаль, є загиблі і поранені. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Головне Атака ЗСУ біля Балаклії, ворожий удар по будинку в Слов'янську: головне про 196 день війни

Так, в одному з дворів перебувало 8 цивільних людей, які отримували гуманітарну допомогу. У цей момент розпочався обстріл.

В результаті – 5 людей тяжко поранені, а 3 вбито. Вже згодом Старух повідомив, що кількість поранених збільшилася до 7 людей.

Росіяни масовано обстріляли Енергодар