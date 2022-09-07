Окупанти обстріляли Малу Токмачку
Обстріляли з РСЗВ "Град". На жаль, є загиблі і поранені. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
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Так, в одному з дворів перебувало 8 цивільних людей, які отримували гуманітарну допомогу. У цей момент розпочався обстріл.
В результаті – 5 людей тяжко поранені, а 3 вбито. Вже згодом Старух повідомив, що кількість поранених збільшилася до 7 людей.
Росіяни масовано обстріляли Енергодар
7 вересня російські загарбники вкотре обстріляли Енергодар. Внаслідок обстрілів вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту.
Мер міста Дмитро Орлов сказав, що прогнозувати терміни відновлення електропостачання зараз неможливо. Він закликав енергодарців дотримуватися правила двох стін під час обстрілів, а також зробити запаси питної води та, коли з'явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування.
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