балицкий угрожает тем, кто "совершает противоправные действия, направленные на экстремизм". Об этом он рассказал в пропагандистской программе.

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Гауляйтер пригрозил расстрелом

Предатель балицкий заявил, что жители оккупированных территорий должны сообщать о "подготовке к терактам", потому что в противном случае их выселят из области.

В тапочках – как стоял, так и уехал. Относительно тех, кто пособник, кто знает, но молчит. Тем, кто является участником террористических актов, напоминаю: статья до 15 лет – это минимально, что человек получит за экстремистскую деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе,

– сказал балицкий.

По его словам, самый плохой сценарий – это отправка в "ДНР". А там применяют высшую меру наказания, то есть расстрел. Такие факты уже есть.

Какие настроения преобладают на оккупированных территориях Запорожья

Жители временно оккупированной территории Запорожской области стали более агрессивно относиться к оккупантам. Как рассказал журналист из Запорожья, в Бердянске люди срывали российские агитационные плакаты, висевшие на ситилайтах и билбордах.

Ситуация в Запорожской области: последние новости

Украинские военные активно работают в Запорожском направлении. В последние дни там несколько раз произошел "хлопок" во временно оккупированных городах. Местные слышали взрывы в Мелитополе и Бердянске.

Россияне, пытаясь что-то сделать в Запорожской области, хотят пополнить свои запасы боеприпасов и горючего. Российские захватчики обстреливают украинские позиции и прифронтовые населенные пункты.

Кроме того, россия продолжает использовать Запорожскую АЭС для ядерного шантажа, преследуя две цели. Кремль хочет нарушить энергобаланс Украины, что может повлечь за собой политические последствия.

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