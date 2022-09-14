балицкий угрожает тем, кто "совершает противоправные действия, направленные на экстремизм". Об этом он рассказал в пропагандистской программе.
Важно Пропагандисты запустили в Энергодаре рекламу для тех, кто хочет уехать в россию
Гауляйтер пригрозил расстрелом
Предатель балицкий заявил, что жители оккупированных территорий должны сообщать о "подготовке к терактам", потому что в противном случае их выселят из области.
В тапочках – как стоял, так и уехал. Относительно тех, кто пособник, кто знает, но молчит. Тем, кто является участником террористических актов, напоминаю: статья до 15 лет – это минимально, что человек получит за экстремистскую деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе,
– сказал балицкий.
По его словам, самый плохой сценарий – это отправка в "ДНР". А там применяют высшую меру наказания, то есть расстрел. Такие факты уже есть.
Какие настроения преобладают на оккупированных территориях Запорожья
Жители временно оккупированной территории Запорожской области стали более агрессивно относиться к оккупантам. Как рассказал журналист из Запорожья, в Бердянске люди срывали российские агитационные плакаты, висевшие на ситилайтах и билбордах.
Ситуация в Запорожской области: последние новости
- Украинские военные активно работают в Запорожском направлении. В последние дни там несколько раз произошел "хлопок" во временно оккупированных городах. Местные слышали взрывы в Мелитополе и Бердянске.
- Россияне, пытаясь что-то сделать в Запорожской области, хотят пополнить свои запасы боеприпасов и горючего. Российские захватчики обстреливают украинские позиции и прифронтовые населенные пункты.
- Кроме того, россия продолжает использовать Запорожскую АЭС для ядерного шантажа, преследуя две цели. Кремль хочет нарушить энергобаланс Украины, что может повлечь за собой политические последствия.