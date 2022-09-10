Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, нещодавно місцеві чули вибухи не лише в Мелітополі, але й у Бердянську. Однак поки немає перевіреної інформації, де саме там сталася "бавовна".

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У Пологах горіла база з осетинами

В тимчасово окупованих Пологах українські військові влучили в базу, де проживали осетини. Удари завдали максимально точно. Там зафіксували чотири прильоти. Однак наразі невідомо про кількість знищених загарбників.

Крім того, 8 вересня українські військові поцілили в комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" в тимчасово окупованій Василівці. Приблизна вартість цієї установки аж 57 мільйонів доларів. Як зазначає кореспондент, це була дійсно ювелірна робота: українські розвідники місяць відстежували, чи реально це "Москва-1", після чого влучно атакували її з дрона. Під час операції ніхто з цивільних не постраждав. Зараз станція виведена з ладу.

На лінії зіткнення тривають інтенсивні обстріли

За словами кореспондента, окупанти підігнали деякі резерви на Запоріжжя. Зараз тривають інтенсивні обстріли по всій лінії фронту. Росіяни за минулу добу обстріляли 20 населених пунктів, де пошкодили 26 цивільних об'єктів.

У невеликих селах зазвичай страждає житло, в яких живуть або жили люди. В більших містах на кшталт Гуляйполя чи Оріхова були прильоти і в школи, і в дитсадки тощо. Окупанти гатять по населених пунктах, аби гатити, –

зазначив кореспондент.

Крім того, нещодавно окупанти влаштували обшуки в одному з мікрорайонів Бердянська. З 5 ранку озброєні люди вдиралися в помешкання, розпитували про родичів, фотографували та взнавали персональну інформацію. Так вони намагаються віднайти учасників спротиву та назбирати дані про людей для своїх фейкових "референдумів".

Варто додати, що з тимчасово окупованих територій Запоріжжя продовжують виїжджати місцеві. За минулу добу, за даними Запорізької ОВА, виїхали 1233 людини, з них 297 – це діти.

Яка ситуація на Запоріжжі – розповідає місцевий кореспондент: дивіться відео

Нагадаємо, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, росіяни провалюють підготовку до фейкового "референдуму" на Запоріжжі. Місцеве населення не підтримує окупацію регіону. Понад 90% жителів чекають на прихід Збройних Сил України.