За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, путінським посіпакам, ймовірно, знову доведеться осоромитись та казати про відтермінування проведення "референдуму" на окупованій території Запорізької області. Через це загарбники намагаються суттєво прискоритися з пропагандою та збором особистих даних місцевих жителів.

Дивіться також Діти стали живим щитом: на Півдні окупанти перетворили школи у військові бази

Паспортні дані мешканців тимчасово окупованих територій загарбники хочуть використати для "голосування" за приєднання частини регіону до росії.

Не встигають до поставлених путіним дедлайнів

Попри те, що Запоріжжя є фактично єдиною областю, на якій загарбники "офіційно" оголосили дату проведення "референдуму", скоріш за все, їм доведеться проявити у цьому сенсі "жест доброї волі". Адже всі намагання масштабно агітувати жителів окупованих міст не призвели до бажаного ефекту.

Адже всі намагання масштабно агітувати жителів окупованих міст не призвели до бажаного ефекту. Крім того, не дозволити провести "голосування" 11 вересня окупантам може й ситуація на фронтах. Бо проведення контрнаступу на Херсонщині, деяке посилення бойових дій на напрямках Василівки та Пологів, а також активізація партизанів безпосередньо в окупованих містах не дуже сприяють "референдуму".

Бо проведення контрнаступу на Херсонщині, деяке посилення бойових дій на напрямках Василівки та Пологів, а також активізація партизанів безпосередньо в окупованих містах не дуже сприяють "референдуму". Втім, мабуть , найбільше заважає росіянам тотальна відсутність підтримки окупації з боку українців у захоплених населених пунктах. Майже ніхто не хоче приходу "русского мира" у свої міста та селища, а понад 90% місцевих жителів із нетерпінням чекають на прихід ЗСУ.

Майже ніхто не хоче приходу "русского мира" у свої міста та селища, а Увесь тиск, який ФСБшники, російські військові, бойовики та мобілізовані на Донбасі чинили на місцевих цивільних, не призвів до того, аби хтось "полюбив" окупантів. Лише мала кількість людей погодилася отримати російські паспорти. "Гуманітарну допомогу" від загарбників приймало набагато більше осіб, адже вижити у регіоні без неї вкрай важко.

Оскільки ж отримання продуктів російські спецслужбісти пов'язали з передачею їм всіх особистих даних, окупанти так чи інакше намагаються назбирати потрібну кількість інформації про людей, аби використати це для "голосування".

Крім того, нещодавно загарбники впровадили нову схему видачі фінансової допомоги – адресна роздача грошей в обмін на паспортні дані та ідентифікаційні коди. Вони пояснюють людям, що можуть віддати 10 тисяч рублів лише в обмін на дозвіл сфотографувати документи. Мовляв, інакше фінансової підтримки від росії не буде.

Проте, попри всі багатомісячні спроби назбирати дані хоча б половини жителів окупованої частини Запорізької області, росіяни не змогли дійти навіть до 20% від запланованих цифр. Навіть відвертий підкуп людей, які залишилися без можливості заробляти, не зміг всерйоз наблизити кураторів "референдуму" до виконання наказу путіна.

Дуже хочуть захистити "ядерною парасолькою" ЗАЕС

За даними українських спецслужб, російські загарбники хочуть захопити якомога більше наших територій, аби надалі продовжити свою "тактику салямі" та загалом знищити Україну. Однак справжній інтерес для кремля являють собою лише Херсонська та Запорізька області. Оскільки саме від Півдня залежить постачання води до Криму, а також там розташована Запорізька атомна електростанція.

Саме через це загарбники поспішають із "референдумом", однак анексувати окуповану частину Херсонщини путін не ризикує через ситуацію на фронті. З тимчасово окупованими територіями Запорізької області ситуація дещо інша. У москві запланували якомога швидше оголосити її "частиною росії" для того, аби відхопити собі ЗАЕС та розмахувати ядерною палицею у випадку спроби Києва відвоювати ці міста.

Донеччина та Луганщина як такі путіна взагалі не цікавлять, бо цей регіон є знищеним та розграбованим. Про якесь умовне приєднання так званих "ДНР" та "ЛНР" може йтися виключно для того, аби російське керівництво не зійшло з оголошених цілей "спецоперації". Але не можна виключати того, що Гітлер сучасності взагалі відмовиться від приєднання Сходу України та залишить поки що окуповані "республіки" у статусі бананових.