Эту информацию начали сообщать сами предатели. Взрывы у них раздались во временно оккупированных Луганске, Бердянске, Херсоне и Мелитополе.

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Взрыв в Луганске: минус вражеский "прокурор"

Российские СМИ написали 16 сентября, что в центре временно оккупированного Луганска прогремел взрыв возле здания так называемой "генеральной прокуратуры" врага.

Пропагандисты россии опубликовали видео, на которых видно, что в помещении выбило окна.

Взрыв в центре Луганска: смотрите видео

Сначала враги писали, что их "генпрокурор" ранен, а затем начали жаловаться из-за его смерти.

Речь идет о так называемом "генпрокуроре" оккупантах сергее горенко. Впоследствии в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что коллаборант получил тяжелые ранения и погиб в своем кабинете.



В Луганске погиб коллаборант сергей горенко / Фото с росСМИ

Более того, вместе с ним пошла "на концерт кобзона" его заместитель екатерина стегленко.



За "начальником" пошла его "заместитель" екатерина стегленко / Скриншот Центра стратегических коммуникаций

Обратите внимание! Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что ликвидация "генпрокурора" Луганской области – это разборки местных уголовников, которые не поделили награбленное имущество в преддверии масштабного бегства. Другая версия – зачистка россией свидетелей военных преступлений. Советник Андрея Ермака добавил, что следствие покажет.

Взрывы раздались во временно оккупированном Херсоне

Перед этим 16 сентября во временно оккупированном Херсоне также прогремели взрывы над помещением суда, в котором сидело руководство оккупантов. Там поднялся дым.

Оккупанты заявили, что якобы "попадание" было возле администрации. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что там находилось руководство оккупантов. Среди них и бывший фсбшник сергей елисеев.

В Херсоне раздался взрыв: смотрите видео

Мирные люди не пострадали, а вот среди врагов есть потери. В частности, пропагандисты заявили, что в результате взрыва:

ранена так называемая "начальник департамента труда и социальной политики";

ее водитель – погиб.

Стоит заметить, что после взрыва в Херсоне гауляйтер кирилл стремоусов пожаловался, что удар пришелся прямо на его кабинет.

По словам первого заместителя председателя облсовета Юрия Соболевского, взрыв произошел в правом крыле здания.

В Бердянске также ликвидировали коллаборантов

Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье 16 сентября убили двух предателей. Это произошло в микрорайоне Колония.

Российские пропагандисты написали, что "власть" Бердянска подтвердила гибель:

так называемого "заместителя главы оккупационной администрации по вопросам ЖКХ";

и его жены, возглавлявшей "территориальный избирком" по "присоединению" к россии.

Речь идет об олеге бойко и его жене людмиле.



В Бердянске ликвидировали врагов/ Коллаж 24 канала

Более того, мэр Иван Федоров заявил, что во временно оккупированном Мелитополе 16 сентября в районе аэродрома прогремел мощный взрыв. Над городом поднимался дым.

В Мелитополе загорелся аэродром, который использует враг: видео

Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что россияне пошли в минус, как и их техника. Ждем хорошие новости от ВСУ,

– подчеркнул мэр.

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