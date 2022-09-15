Відповідну інформацію повідомили джерела 24 каналу в спецслужбах. За їхніми даними, рештки росіянина, вже відправили додому в росію.

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На фронті загинув росіянин, який пішов вчитись у квазіреспубліку

Джерела розповіли, що росіянин загинув 24 липня. Він був студентом одного з так званих "вишів" тимчасово окупованого Луганська. Про нього відомо, що:

загиблий був російським громадянином;

хлопця мати відправила в так псевдореспубліку на Луганщині вчитися, бо там дешевше.

Проте окупанти, звісно ж, мобілізували російського студента та відправили воювати.

Нещодавно рештки привезли додому у Підмосков'я,

– повідомили джерела.

Посмертно: з технікуму в окупованому Торезі відрахували третину студентів

Нещодавно джерела 24 каналу в спецслужбах повідомили, що росіяни продовжують примусово "мобілізувати" на вірну смерть. Зокрема, й студентів з окупованих територій.

Так, з гірничого технікуму в окупованому Торезі відрахували третину студентів. Всі хлопці були місцевими.

Відрахували з навчання їх посмертно. Не секрет, що вони загинули не тільки через молодий вік, я й через те, що росія кидає людей у перші ряди фронту як "гарматне м'ясо".

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