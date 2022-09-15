Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, у росії вже навіть починають вербувати засуджених до позбавлення волі.
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Росіяни не хочуть воювати в Україні
Росія вже поклала на фронті в Україні велику частину своєї армії. А ті професійні військові, що залишилися, не хочуть воювати.
Російські військові часто розривають контракт і відмовляються їхати до України. Тому кремль намагається компенсувати брак людей за рахунок зеків. Але це не вирішення ситуації. Це потенційні "200-і", "300-і" або "400-і",
– зазначив військовий оглядач.
Він додав, що контрактники не хочуть їхати в Україну, адже розуміють, що їх кинуть на смерть.
"Російське командування використовує виключно всіх як "м'ясо" для того, щоб утримувати території, а не для того, щоб здійснювати наступальні операції тактичного та стратегічного рівня", – зауважив Коваленко.
Навіщо кремлю потрібна загальна мобілізація
За словами військового оглядача, у кремлі чудово розуміють, що війна в Україні закінчиться для росії поразкою і капітуляцією. Однак путін намагається якомога далі відтягнути цей момент. Тому у росії починають звучати заяви про необхідність загальної мобілізації.
Без загальної мобілізації росіяни не можуть розв'язати головну проблему – відсутність людського ресурсу для того, щоб компенсувати втрати, яких вони зазнали у зоні бойових дій в Україні,
– сказав Коваленко.
Як зазначив військовий оглядач, за російським законодавством рішення про загальну мобілізацію може ухвалити лише владімір путін.
"Але є важлива умова: для загальної мобілізації треба офіційно оголосити війну Україні", – наголосив він.
Чи зважиться путін оголосити війну Україні
На думку Коваленка, росія не піде на такий крок, адже тоді росіян можуть позбавити права голосу в ООН.
Росія залишиться без найголовнішого майданчика для ретрансляції своїх наративів. Адже окупанти використовують Радбез ООН саме для того, щоб ретранслювати свою пропаганду на найвищому рівні,
– пояснив військовий оглядач.
Він додав, що через це заяви про загальну мобілізацію залишаться лише заявами, і не більше.
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Проблеми у російській армії: головне
- Кремль поки не наважується провести загальну мобілізацію, адже росіяни, хоч і підтримують війну, але йти на фронт бояться. Тому окупанти вже дійшли до того, що набирають зеків. Однак, за словами співкоординатора правозахисної ініціативи "Правотворець" Юрія Гончаренка, кримінальні елементи за першої нагоди можуть спробувати втекти з поля бою.
- Російська пропагандистка маргарити сімоньян закликала росіян збирати гроші на потреби їхньої армії, а також йти в військкомат. Однак росіяни у соцмережах розкритикували такий заклик.
- Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що кремль чудово усвідомлює, що загальна мобілізація стане останнім розпорядженням, яке встигне підписати режим путіна.