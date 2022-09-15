Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, у росії вже навіть починають вербувати засуджених до позбавлення волі.

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Росіяни не хочуть воювати в Україні

Росія вже поклала на фронті в Україні велику частину своєї армії. А ті професійні військові, що залишилися, не хочуть воювати.

Російські військові часто розривають контракт і відмовляються їхати до України. Тому кремль намагається компенсувати брак людей за рахунок зеків. Але це не вирішення ситуації. Це потенційні "200-і", "300-і" або "400-і",

– зазначив військовий оглядач.

Він додав, що контрактники не хочуть їхати в Україну, адже розуміють, що їх кинуть на смерть.

"Російське командування використовує виключно всіх як "м'ясо" для того, щоб утримувати території, а не для того, щоб здійснювати наступальні операції тактичного та стратегічного рівня", – зауважив Коваленко.

Навіщо кремлю потрібна загальна мобілізація

За словами військового оглядача, у кремлі чудово розуміють, що війна в Україні закінчиться для росії поразкою і капітуляцією. Однак путін намагається якомога далі відтягнути цей момент. Тому у росії починають звучати заяви про необхідність загальної мобілізації.

Без загальної мобілізації росіяни не можуть розв'язати головну проблему – відсутність людського ресурсу для того, щоб компенсувати втрати, яких вони зазнали у зоні бойових дій в Україні,

– сказав Коваленко.

Як зазначив військовий оглядач, за російським законодавством рішення про загальну мобілізацію може ухвалити лише владімір путін.

"Але є важлива умова: для загальної мобілізації треба офіційно оголосити війну Україні", – наголосив він.

Чи зважиться путін оголосити війну Україні

На думку Коваленка, росія не піде на такий крок, адже тоді росіян можуть позбавити права голосу в ООН.

Росія залишиться без найголовнішого майданчика для ретрансляції своїх наративів. Адже окупанти використовують Радбез ООН саме для того, щоб ретранслювати свою пропаганду на найвищому рівні,

– пояснив військовий оглядач.

Він додав, що через це заяви про загальну мобілізацію залишаться лише заявами, і не більше.

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