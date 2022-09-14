сімоньян кличе росіян збирати гроші і йти у військкомат

Журналістка закликала росіян збирати гроші на потреби їхньої армії, а також йти в військкомат. На що ті бурхливо відреагували у коментарях.

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Так, сімоньян пише, що зараз кожен росіянин має вирішити на чиєму він боці – своєї країни та майбутнього дітей чи на боці страху, істерики та ворога.

Каже, якщо за ворога, то пекло цьому росіянину забезпечене. Якщо є на боці росії – має вирішити, що може зробити для фронту та перемоги:

  • піти у військкомат та записатися добровольцем
  • купити для ополчення теплі речі, їжу, коптери – що завгодно

Пропагандистка наголосила, що в Україні тисячі ворогів, вбивць, ґвалтівників, подонків. Тому росія має виставити свою армію й перемогти. Цікаво, чи їй хтось розповів про численні успіхи ЗСУ на фронті.

Кожен з нас має зробити свій внесок. Або гріш нам ціна. Але ми вміємо перемагати після втрат. Ми вміємо повстати,
підкреслює сімоньян.

Водночас росіяни бурхливо відреагували на такі заклики журналістки. Вони пишуть, чому громадяни мають складатися по копійці, а російські олігархи не можуть забезпечувати армію. Також пишуть, що ціни зростають, мільярди списуються, а росіяни повинні купувати коптери військовим, натомість росія запускає салюти.

Прокоментували й заклик йти добровольцями у військкомат – "Якщо тігран або басков візьме автомат, то піду з ними", "Нехай вищі ешелони приклад покажуть. Як Сталін відправлять своїх дітей на війну".

Росіяни у коментарях радять взяти автомат тіграну та олігархам забезпечувати армію:

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