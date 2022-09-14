сімоньян кличе росіян збирати гроші і йти у військкомат

Журналістка закликала росіян збирати гроші на потреби їхньої армії, а також йти в військкомат. На що ті бурхливо відреагували у коментарях.

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Так, сімоньян пише, що зараз кожен росіянин має вирішити на чиєму він боці – своєї країни та майбутнього дітей чи на боці страху, істерики та ворога.

Каже, якщо за ворога, то пекло цьому росіянину забезпечене. Якщо є на боці росії – має вирішити, що може зробити для фронту та перемоги:

піти у військкомат та записатися добровольцем

купити для ополчення теплі речі, їжу, коптери – що завгодно

Пропагандистка наголосила, що в Україні тисячі ворогів, вбивць, ґвалтівників, подонків. Тому росія має виставити свою армію й перемогти. Цікаво, чи їй хтось розповів про численні успіхи ЗСУ на фронті.

Кожен з нас має зробити свій внесок. Або гріш нам ціна. Але ми вміємо перемагати після втрат. Ми вміємо повстати,

– підкреслює сімоньян.

Водночас росіяни бурхливо відреагували на такі заклики журналістки. Вони пишуть, чому громадяни мають складатися по копійці, а російські олігархи не можуть забезпечувати армію. Також пишуть, що ціни зростають, мільярди списуються, а росіяни повинні купувати коптери військовим, натомість росія запускає салюти.

Прокоментували й заклик йти добровольцями у військкомат – "Якщо тігран або басков візьме автомат, то піду з ними", "Нехай вищі ешелони приклад покажуть. Як Сталін відправлять своїх дітей на війну".

Росіяни у коментарях радять взяти автомат тіграну та олігархам забезпечувати армію:

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