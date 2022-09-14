симоньян зовет россиян собирать деньги и идти в военкомат

Журналистка призвала россиян собирать деньги на нужды их армии, а также идти в военкомат. На что они бурно отреагировали в комментариях.

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Так, симоньян пишет, что сейчас каждый россиянин должен решить на чьей он стороне – своей страны и будущего детей или на стороне страха, истерики и врага.

Говорит, если за врага, то ад этому россиянину обеспечен. Если на стороне россии – должно решить, что может сделать для фронта и победы:

пойти в военкомат и записаться добровольцем

купить для ополчения теплые вещи, еду, коптеры – что угодно

Пропагандистка подчеркнула, что в Украине тысячи врагов, убийц, насильников, подонков. Поэтому Россия должна выставить свою армию и победить. Интересно, рассказал ли ей кто-нибудь о многочисленных успехах ВСУ на фронте.

Каждый из нас должен внести свой вклад. Или грош нам цена. Но мы умеем побеждать после утрат. Мы умеем восстать,

– подчеркивает симоньян.

В то же время, россияне бурно отреагировали на такие призывы журналистки. Они пишут, почему граждане должны скидываться по копейке, а российские олигархи не могут обеспечивать армию. Также пишут, что цены растут, миллиарды списываются, а россияне должны покупать коптеры военным, вместо этого россия запускает салюты.

Прокомментировали и призыв идти добровольцами в военкомат – "Если тигран или басков возьмет автомат, то пойду с ними", "Пусть высшие эшелоны пример покажут. Как Сталин отправят своих детей на войну".

Россияне в комментариях советуют взять автомат тиграну и олигархам обеспечивать армию:

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