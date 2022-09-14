пригожин агітує російських зеків вступати до ПВК "Вагнер"

Так, в телеграм-каналах з'явилося відео, на якому "кухар Путіна" євген пригожин, який вважається власником ПВК "Вагнер", особисто вербує ув'язнених для участі у війні. Воно було знято в одній із російських колоній.

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На опублікованих кадрах чутно, як пригожин попередив ув'язнених про важкі умови на фронті та пообіцяв їм помилування через пів року.

Він також наголосив на трьох найбільших "гріхах" на фронті:

дезертирство;

алкоголь і наркотики;

мародерство та сексуальні стосунки з українськими жінками.

Війна важка, на всякі там чеченські тощо й близько не схожа,

– зазначив він.

За його словами, мінімальний вік чоловіків, яких набирають на війну, – 22 роки. Власник ПВК запевнив ув'язнених, що ставлення командування до них не відрізнятиметься і часом навіть буде більш лояльним, ніж до інших найманців.

Пригожин каже, що їм потрібні лише штурмовики. "У нього є в ПВК літаки кількох типів, РСЗВ, танки – все необхідне для того, щоб ефективно наступати", – запевняє він.

Водночас не забув згадати й про те, що найбільше чекає росіян в Україні, – смерть. Вербувальник зауважив, що всіх хоронять в алеях героїв у тих містах, де вона є, а, хто не знає де поховати, то поруч із каплицею ПВК "Вагнер" у Гарячому Ключі.

Як власник ПВК "Вагнера" вербує в'язнів російських колоній на війну: дивіться відео