Цей ефект ехокамери ґрунтується на кількох аспектах. Про це в стрімі 24 каналу розповів соціально-політичний психолог Валентин Кім.

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Ефект ехокамери

Перший такий аспект – авторитет лідера. При цьому він не обов'язково має бути сформований самим лідером – він може бути сформований, наприклад, компанією, що є довкола цього лідера, його оточенням, міфами, очікуванням героя.

Це дуже важливо, що суспільство очікує рятівника. Того, хто прийде й порядок наведе. У росії цей міф про царя, про єдину богообрану людину, яка має все розрулити, дуже потужний,

– пояснює психолог.

Другий аспект – це традиції. Для цієї ехокамери потрібні традиції, які допоможуть цьому ефекту розгорнутися на всю його велич – це традиції підтримки й обожнення першої особи.

"Саме це створює той ефект, коли все оточення починає прислухатися до того, що відбувається всередині кремля, а не зовні, всередині особистості лідера, а не всередині суспільства", – розповідає Валентин Кім.

Саме це й впливає на те, що оточення згодом починає проходити фази відбору – коли найближче до імператора наближається особа, яка начебто найкраще його чує.

Вона найбільш тонко розуміє, що саме йому зайде, а що – ні. Яку новину йому подавати до сніданку, а яку – після вечері. Куди його запрошувати, а куди – ні. Це подобострастіє російське також засноване на цьому ефекті,

– переконаний фахівець.

Цей ефект натякає, що така влада створює замкнений простір, куди нічого зовні проникнути не може, а відбувається лише те, що відбувається всередині.

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Наслідки ефекту ехокамери

Соціально-політичний психолог пояснює, що в такій ехокамері згодом починає працювати ефект самонавіювання. Коли, наприклад, лідер каже щось про українців, а його оточення це підхоплює.

Вони передають це пропагандистам, ті починають це тиражувати й шукати нові "підтвердження". Потім лідер сідає перед телевізором і бачить ті репортажі, які повністю відповідають думці, що він заклав у своє оточення,

– розповів Валентин Кім.

Як наслідок, лідер отримує інформацію, яка ще більше його переконує у власній "правоті". Що, мовляв, Україна – це лише загроза й нацисти.