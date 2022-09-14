Этот эффект эхо-камеры основан на нескольких аспектах. Об этом 24 каналу рассказал социально-политический психолог Валентин Ким.

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Эффект эхо-камеры

Первый такой аспект – авторитет лидера. При этом он не обязательно должен быть сформирован самим лидером – он может быть сформирован, например, компанией, являющейся вокруг этого лидера, его окружением, мифами, ожиданием героя.

Это очень важно, что общество ожидает спасителя. Который пришел и порядок наведет. В россии этот миф о царе, о едином богоизбранном человеке, который должен все разрулить, очень мощный,

– объясняет психолог.

Второй аспект – это традиции. Для этой эхо-камеры нужны традиции, которые помогут этому эффекту развернуться во все его величие – это традиции поддержки и обожания первого лица.

"Именно это создает тот эффект, когда все окружение начинает прислушиваться к происходящему внутри кремля, а не снаружи, внутри личности лидера, а не внутри общества", – рассказывает Валентин Ким.

Именно это и влияет на то, что окружение впоследствии начинает проходить фазы отбора – когда ближе к императору приближается персона, которая якобы лучше всех его слышит.

Она наиболее тонко понимает, что именно ему зайдет, а что нет. Какую новость ему подавать на завтрак, а какую – после ужина. Куда его приглашать, а куда – нет. Это подобострастие русское также основано на этом эффекте,

– убежден специалист.

Этот эффект намекает, что такая власть создает замкнутое пространство, куда ничего внешне проникнуть не может, а происходит только то, что происходит внутри.

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Последствия эффекта эхо-камеры

Социально-политический психолог объясняет, что в такой эхо-камере впоследствии начинает работать эффект самовнушения. Когда, например, лидер говорит что-нибудь об украинцах, а его окружение это подхватывает.

Они передают это пропагандистам, те начинают тиражировать и искать новые "подтверждения". Затем лидер садится перед телевизором и видит те репортажи, которые полностью соответствуют мнению, которое он заложил в свое окружение,

– рассказал Валентин Ким.

Как следствие, лидер получает информацию, которая еще больше убеждает его в собственной "правоте". Что, мол, Украина – только угроза и нацисты.