Украина ежедневно отвоевывает все новые и новые территории. Оккупантам приходится буквально бежать, чтобы спастись. Своими мыслями по поводу трусливого отступления россии поделился журналист 24 канала Алексей Печий.

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После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, американская разведка прогнозирует каскадное отступление россиян еще на нескольких направлениях. На днях россияне начали отступление от стратегических локаций в Херсонской области. Сегодня же Анна Маляр рассказала, что от врага удалось освободить 8,5 тысяч квадратных километров украинской земли.

В то же время, в самой россии ряд депутатов призвали к отставке владимира путина с должности. Конечно, это все еще не приведет к падению режима путина, но это указывает на всеобщую усталость россиян от войны. Кроме того, дела в стране-агрессоре настолько плохи, что кремль уже пытается купить советские боеприпасы у Таджикистана. Между тем успехи ВСУ вызывают большое воодушевление среди наших партнеров. В частности, США в ближайшее время объявит о новом пакете помощи и подталкивают партнеров к более решительным поставкам оружия.

Так что подробнее о результатах контрнаступления ВСУ и о том, как это влияет на россию и Запад – мы с вами и поговорим дальше.

ВСУ отвоевали уже 8,5 тысяч квадратных километров

Накануне Владимир Зеленский озвучил промежуточные результаты контрнаступления ВСУ с начала сентября. Тогда говорилось о 6 тысячах квадратных километров, а уже сегодня – о 8,5 тысячах. Последнюю цифру назвала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Что касается Востока, то здесь действительно произошел огромный прорыв, о котором знает каждый украинец. Но, несмотря на замедление ВСУ и закрепление на новых позициях, в настоящее время поступает информация, что оккупанты продолжают убегать вглубь оккупированных территорий.

В частности, накануне в командовании полка "Азов" сообщили, что взяли под контроль всю северо-восточную часть Харьковской области на линии Веселое – Волчанск. Но, после освобождения Харьковщины, продвижение ВСУ сосредотачивается уже и на Донецкой области. Накануне в ВСУ заявили о том, что украинские десантники взяли под контроль Богородичное поселок на северо-западе Донецкой области непосредственно вдоль юго-восточной границы Харьковской области. Так же есть информация о взятии ВСУ Святогорска.

Но оккупанты продолжают настаивать на том, что якобы фронт в основном стабилизировался на реке Оскол, протекающей к западу от границы Харьковской и Луганской областей. Впрочем, известно, что ВСУ ведут бои за освобождение Лимана, что опровергает утверждение россиян о том, что наступление остановилось.

Более того, по данным аналитиков, некоторые подразделения врагов перебрасываются с Харьковщины аж на юго-запад Донецкой области. А это свидетельствует о том, что российское командование не придает приоритет укреплению уязвимых позиций к востоку от реки Оскол в Луганской области.

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И вот по состоянию на утро 13 сентября, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты полностью покинули Кременную в Луганской области. Впрочем, он уверяет, что все же захватчики будут пытаться закрепиться недалеко от Сватово и Кременной.

Кроме того, у врагов наблюдаются определенные сложности с техникой, ведь убегая с Харьковщины, оккупанты бросали технику на освобожденных территориях. По данным Радио Свобода, российские захватчики оставили большое количество вооружения, среди которых танки, БПЛА, артиллерийские системы, танки и БТР. И, конечно, много боеприпасов. Одной из причин, по которой российские бойцы оставили технику, считается нехватка горючего. Кроме того, передвигаясь на грузовиках и гражданских легковых автомобилях, покинуть ранее оккупированные территории можно было быстрее. По предварительным оценкам, оккупанты оставили более 100 танков и бронетранспортеров.

Впрочем, это еще не главное поражение россии на Харьковщине. Ведь там враги, по данным Британской разведки, потеряли одну из самых боеспособных армий. В частности, выведенные в течение последней недели из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в стране-агрессоре определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО. То есть это одна из самых боеспособных армий россии.

В Пентагоне считают, что большинство войск из Харьковщины россия все же возвращает на свою территорию. Министерство обороны США считает, что она преимущественно сдала свои позиции украинским силам в окрестностях Харькова на северо-востоке. Причем многие российские войска отходят через государственную границу, а не на Донбасс, как это утверждает российское минобороны, когда заявляет, что уход был запланирован для усиления группировки в Донецкой области. Следовательно, картина боевых действий со стороны оккупантов на Донбассе не меняется – они до сих пор остаются сугубо на направлении Бахмута. Ни о каких других наступательных действиях речь не идет.

Оккупанты покинули важный пункт на Херсонщине

Вместе с тем, сейчас развивается и контрнаступление на Херсонщине. Накануне в ОК "Юг" уже официально подтвердили освобождение 5 населенных пунктов и площади в 500 квадратных километров. Впоследствии заявили, что украинские военные нанесли удары врагу, направленные на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы. Но это еще не всё.

В то же время, по данным Института по изучению войны, российские войска покинули Киселевку. А теперь внимание – несколько дней назад уже поступала информация о том, что бои ведутся в 15 километрах от Херсона. Так вот российские позиции в Киселевке расположены в 15 километрах северо-западнее Херсона.

Как отмечает ISW, Киселевка является оперативно важным местом для российских войск. А все потому, что это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсона. Очевидный отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западную окраину Херсона. А еще это свидетельствует о том, что российские войска в этом районе ощущают непосредственную угрозу своим позициям.

В то же время, издание The Washington Post пишет, что по данным разведки США, что после успешного контрнаступления Украины в Харьковской области, российские войска, возможно, будут вынуждены отдать и другие захваченные ими территории. Поэтому не исключаем, что это только начало движения оккупанта поближе домой. Но сразу же добавляют, – позорный побег россиян из Харьковщины – это еще не стратегическое поражение россии. Следует понимать, что они сохраняют достаточно много своих сил на территории Украины и применяют ракетные удары. Кроме того, и в ВСУ все еще недостаточно артиллерии и РСЗО.

Впрочем, стоит заметить, что качество остающихся в Украине российских сил – крайне сомнительно. Ведь, по словам министра обороны Алексея Резникова, на фронт отправляют кадыровцев, выполняющих роль "заградотрядов". Их задача – отлавливать беглецов и возвращать на поле боя или убивать их. Сам факт этого указывает на невероятный испуг в рядах российской армии.

Добровольцы отказываются, технику покупают у других

Кроме того, по словам Сергея Гайдая, российские добровольцы отказываются воевать на территории Украины, а раненым оккупанты не дают денег пока те на лечении. То есть миф о больших зарплатах за убийство украинцев уже развеивается. Даже военное командование россии приостановило отправку новых, уже сформированных, подразделений на территорию Украины. Ведь там наблюдается тотальное недоверие к высшему командованию.

Кроме того, на так называемых добровольцев влияет и информация о действительном количестве погибших на этой войне с их стороны. А их уже более 53 тысяч мертвыми. И на этом фоне Дмитрий Песков заверил, что мобилизация в россии пока не планируется.

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А еще после того, как захватчики бросали свою технику и боеприпасы на Харьковщине, а ВСУ уничтожали вражеские склады с боеприпасами, кремль панически ищет, где пополнять запасы. К тому же занимается поисками пушечного мяса за пределами россии. По данным ГУР МО страна-агрессор пытается выкупить в республиках центральной Азии боеприпасы к советским артиллерийским системам. Более того, предлагает отставным военным в этих странах поехать на войну в Украину.

Просто напомню, в январе этого года проходило заседание ОДКБ. Во время него Лукашенко заявил, что Таджикистан якобы неоднократно обращался в Москву с просьбой помочь в вопросе поставки оружия и общего укрепления обороноспособности. Теперь россия просит у Таджикистана снаряды и двигатели в БТР. Как быстро ВСУ все изменили.

Впрочем, каким бы ни было положение страны-агрессора, количество оружия у него только растет. Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что наши военные вблизи Купянска впервые уничтожили иранский дрон, который закупила россия у Ирана. Аналитики исследовали внешний вид элементов крыла беспилотника, и это позволяет уверенно утверждать, что ВСУ впервые сбили именно БпЛА-камикадзе Shahed-136.

К тому же, россияне продолжают свою тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, из-за вражеских обстрелов Харьков и область еще раз оставались без света, в городе остановили движение метрополитена. В преддверии враг массированно обстреливал Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области. И вот ранее Владимир Зеленский объяснил масштабы цели россии, когда она пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Кремль пытается оставить без света не только украинцев, но и Европу. Ведь с недавних пор наша страна продает на европейский рынок значительные объемы электроэнергии, что частично нивелирует российский шантаж.

Международные партнеры в восторге от ВСУ

Но сломать украинцев невозможно. И, самое главное, успехами ВСУ восхищаются и наши партнеры, что подталкивает их к решимости. В частности, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ только началось, но уже достигло невероятных успехов. По его словам, контрнаступление было методически спланировано, и, конечно же, это удалось благодаря тому, что западные партнеры поставляли необходимое вооружение в руки героических ВСУ.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что еще рано говорить о том, куда приведет результат украинского контрнаступления. Он отметил, что война, вероятно, продлится еще некоторое время. А все потому, что у россии все еще есть очень значительные силы и вооружения в Украине. Соответственно, ВСУ все еще нуждаются в дополнительной помощи.

И накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил партнерам, что нынешнее контрнаступление – это лучшее доказательство того, что Украина может победить россию. Но для этого нашему государству понадобится еще большее западного оружия. Он призвал партнеров активизироваться.

И здесь есть приятная новость. Издание Politoco, ссылаясь на источники в Конгрессе США, заявляет, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украины. Его размер составит около 600 миллионов долларов. Но есть и еще более обнадеживающая новость. Издание Financial Times утверждает, что США и страны-союзники после успешного контрнаступления ВСУ обсуждают возможность передать нашему государству истребители и системы ПВО.

Украина может и должна победить. И в этом уже никто не сомневается. Остается только вопрос, сколько времени еще понадобится для того, чтобы заставить россиян капитулировать. И от этого, в том числе, зависит, застанет ли этот момент путин...

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