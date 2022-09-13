Подразделение понесло тяжелые потери на начальном этапе вторжения, а к моменту украинского контрнаступления его полностью не восстановили. 1-я гвардейская танковая армия была предназначена для защиты москвы и войны с НАТО.

Важно Россия потеряла 80 тысяч военных и не достигла ни одной цели, – Минобороны Британии

О чем сказали в разведке Великой Британии

Согласно открытым данным, 1-я гвардейская танковая армия дислоцируется в московской, ивановской, смоленской, ярославской и нижегородской областях. ВСУ нанесли этому формированию мощные потери несколько раз. Еще в начале марта российское подразделение было разгромлено под Харьковом. Об этом тогда рассказывал экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.

Поскольку 1-я гвардейская танковая армия и другие формирования Западного военного округа серьезно деградировали, обычные силы россии, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, россии понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал,

– отметили в Минобороны Британии.

Сколько техники потеряла россия за неделю наступления ВСУ

По данным Генерального штаба, за 6 – 11 сентября ВСУ ликвидировали 2 850 оккупантов и уничтожили 590 единиц техники, стоимость которой, по оценке Forbes, превышает 670 миллионов долларов. Значительную часть техники уничтожили во время контрнаступления в Харьковской области.

Потери противника составляли:

86 танков – 133 миллиона долларов;

158 боевых бронированных машин – 94 миллиона долларов;

106 артиллерийских систем – 85 миллионов долларов;

159 автомобилей – 24 миллиона долларов;

6 самолетов – 113 миллионов долларов;

7 вертолетов – 73 миллиона долларов;

10 единиц спецтехники – 90 миллионов долларов;

6 ПВО – 42 миллиона долларов;

17 РСЗО – 15 миллионов долларов.

Самая дорогая потеря противника – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" (57 миллионов долларов), уничтоженный в Запорожской области. На Харьковщине же оккупанты потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 миллионов долларов) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" (25 миллионов долларов).

Вас также может заинтересовать – освобождение Изюма в корне изменило ход войны: смотрите видео