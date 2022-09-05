Минобороны Британии о потерях российской армии

Россия продолжает терять большое количество техники и живой силы в Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин 5 сентября.

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По оценкам Британии, более 25 тысяч российских солдат погибли в Украине, а с учетом раненых и захваченных в плен россия потеряла более 80 тысяч военных. Уоллес отметил, что эти потери будут иметь длительное влияние на будущую боеспособность москвы.

Он добавил, что россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей в войне против Украины, и "длится 194-й день того, что в общем должно было стать месячной кампанией".

Кроме того, министр обороны сравнил владимира путина с "наркоторговцем", который "подсадил" европейские страны на газ, и призвал к единству на континенте в связи с наступлением зимы.

Если мы не будем держаться вместе, не будем сейчас справляться с этим, то угрозы сами по себе не исчезнут. Обращаюсь к людям в Праге и Кельне: если вы поддадитесь наркоторговцу, он вернется и будет просить еще через несколько лет,

– добавил Уоллес.

Потери врага по состоянию на 5 сентября

Украинская армия ликвидирует российских оккупантов с бешеной скоростью. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 300 захватчиков, а всего с 24 февраля – 49 800. Немалые потери и в военной технике:

танков – 2 068 единиц (+19 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);

артиллерийских систем – 1157 единиц (+10);

РСЗО – 294 единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 206 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);

крылатых ракет – 205 единиц (+2);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3286 единиц (+10);

специальной техники – 107 единиц (+1).