Міноборони Британії про втрати російської армії

Росія продовжує втрачати значну кількість техніки та живої сили в Україні. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад 5 вересня.

Головне Прапор України над Високопіллям, Шмигаль зустрівся із Шольцом: основне за 193 день війни

За оцінками Британії, понад 25 тисяч російських солдатів загинули в Україні, а з урахуванням поранених та захоплених у полон росія втратила понад 80 тисяч військових. Воллес зазначив, що ці втрати матимуть тривалий вплив на майбутню боєздатність Москви.

Він додав, що росія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей у війні проти України, і "триває 194-й день того, що загалом мало стати місячною кампанією".

Крім того, міністр оборони порівняв владіміра путіна з "наркоторговцем", який "підсадив" європейські країни на газ, і закликав до єдності на континенті у зв'язку із настанням зими.

Якщо ми не триматимемось разом, не будемо зараз давати цьому раду, то погрози самі по собі не зникнуть. Звертаюсь до людей у Празі та Кельні: якщо ви піддастесь наркоторговцю, він повернеться й проситиме ще більше через кілька років,

– додав Воллес.

Втрати ворога станом на 5 вересня

Українська армія ліквідує російських окупантів з шаленою швидкістю. Лише протягом минулої доби було ліквідовано 300 загарбників, а загалом з 24 лютого – 49 800. Чималі втрати і у військовій техніці:

танків – 2 068 одиниць (+19 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);

артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);

РСЗВ – 294 одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 236 одиниць;

гелікоптерів – 206 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);

крилатих ракет – 205 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);

спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).