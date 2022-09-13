Підрозділ зазнав важких втрат на початковому етапі вторгнення, а до моменту українського контрнаступу його повністю не відновили. 1-а гвардійська танкова армія була призначена для захисту Москви та війни з НАТО.

Важливо Росія втратила 80 тисяч військових і не досягла жодної цілі, – Міноборони Британії

Про що сказали у розвідці Великої Британії

Згідно з відкритими даними, 1-а гвардійська танкова армія дислокується в Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижньогородській областях. ЗСУ завдали цьому формуванню потужних втрат декілька разів. Ще на початку березня російський підрозділ розгромили під Харковом. Про це тоді розповідав екскомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак.

Оскільки 1-а гвардійська танкова армія та інші формування Західного військовому округу серйозно деградували, звичайні сили росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Імовірно, росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал,

– зазначили в Міноборони Британії.

Скільки техніки втратила росія за тиждень наступу ЗСУ

За даними Генерального штабу, за 6 – 11 вересня ЗСУ ліквідували 2 850 окупантів та знищили 590 одиниць техніки, вартість якої, за оцінкою Forbes, перевищує 670 мільйонів доларів. Значну частину техніки знищили під час контрнаступу на Харківщині.

Втрати противника становили:

86 танків – 133 мільйони доларів;

158 бойових броньованих машин – 94 мільйони доларів;

106 артилерійських систем – 85 мільйонів доларів;,

159 автомобілів – 24 мільйони доларів;

6 літаків – 113 мільйонів доларів;

7 гелікоптерів – 73 мільйони доларів;

10 одиниць спецтехніки – 90 мільйонів доларів;

6 ППО – 42 мільйони доларів;

17 РСЗВ – 15 мільйонів доларів.

Найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" (57 мільйонів доларів), який було знищено в Запорізькій області. На Харківщині ж окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 (36 мільйонів доларів) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" (25 мільйонів доларів).

Вас також може зацікавити – звільнення Ізюму докорінно змінило хід війни: дивіться відео