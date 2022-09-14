Україна щодня відвойовує все нові й нові території. Натомість окупантам доводиться буквально бігти, щоб врятуватися. Своїми думками щодо боягузливого відступу росії поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій.

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Після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, американська розвідка прогнозує каскадний відступ росіян ще на кількох напрямках. На днях росіяни почали відступ зі стратегічних локацій на Херсонщині. Сьогодні ж Ганна Маляр розповіла, що від ворога вдалося звільнити 8,5 тисячі квадратних кілометрів української землі.

Водночас у самій росії низка депутатів закликала до відставки Владіміра Путіна з посади. Звісно, це все ще не призведе до падіння режиму путіна, але це вказує на загальну втому росіян від війни. Окрім того, справи у країні-агресорці настільки кепські, що кремль вже намагається купити радянські боєприпаси у Таджикистану. Тим часом успіхи ЗСУ викликають неабияке піднесення серед наших партнерів. Зокрема США найближчим часом оголосить про новий пакет допомоги та підштовхують партнерів до рішучішого постачання зброї.

Тож докладніше про результати контрнаступу ЗСУ та про те, як це впливає на росію та Захід – ми з вами і поговоримо далі.

ЗСУ відвоювали вже 8,5 тисячі квадратних кілометрів

Напередодні Володимир Зеленський озвучив проміжні результати контрнаступу ЗСУ з початку вересня. Тоді мовилося про 6 тисяч квадратних кілометрів, а вже сьогодні – про 8,5 тисячі. Останню цифру назвала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Що стосується Сходу то тут дійсно відбувся величезний прорив, про який знає кожен українець. Але попри сповільнення ЗСУ та закріплення на нових позиціях, наразі надходить інформація, що окупанти продовжують втікати вглиб окупованих територій.

Зокрема, напередодні у командуванні полку "Азов" повідомили, що взяли під контроль всю північно-східну частину Харківської області на лінії Веселе – Вовчанськ. Але, після звільнення Харківщини просування ЗСУ зосереджується вже і на Донеччині. Напередодні в ЗСУ заявили про те, що українські десантники взяли під контроль Богородичне, селище на північному заході Донецької області безпосередньо вздовж південно-східного кордону Харківської області. Так само є інформація про взяття ЗСУ Святогірська.

Але окупанти продовжують наполягати на тому, що нібито фронт в основному стабілізувався на річці Оскіл, яка протікає на захід від кордону Харківської та Луганської областей. Втім, відомо, що ЗСУ ведуть бої за звільнення Лиману, що спростовує твердження росіян про те, що наступ зупинився.

Ба більше, за даними аналітиків, деякі підрозділи ворогів перекидаються з Харківщини аж на південний захід Донецької області. А це свідчить про те, що російське командування не надає пріоритету зміцненню вразливих позицій на схід від річки Оскіл на Луганщині.

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І от станом на ранок 13 вересня, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти повністю залишили Кремінну на Луганщині. Втім, він запевняє, що все ж загарбники намагатимуться закріпитися неподалік Сватового та Кремінної.

Окрім того, у ворогів спостерігаються певні складнощі з технікою, адже тікаючи з Харківщини, окупанти кидали техніку на звільнених територіях. За даними Радіо Свобода, російські загарбники залишили велику кількість озброєння, серед якого танки, БПЛА, артилерійські системи, танки та БТР. І звісно, багато боєприпасів. Однією з причин, через яку російські бійці залишили техніку, вважається нестача пального. Крім того, пересуваючись на вантажівках і цивільних легкових автомобілях, залишити раніше окуповані території можна було швидше. За попередніми оцінками, окупанти залишили понад 100 танків і бронетранспортерів.

Утім, це ще не головна поразка росії на Харківщині. Адже там вороги, за даними Британської розвідки, втратили одну з найбоєздатніших армій. Зокрема, виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку у країні-агресорці визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Тобто це одна з найбоєздатніших армій росії.

У Пентагоні вважають, що наразі більшість військ з Харківщини росія все ж повертає на свою територію. Міністерство оборони США вважає, що вона переважно здала свої позиції українським силам на околицях Харкова на північному сході. Причому багато російських військ відходять через державний кордон, а не на Донбас, як це стверджує російське міноборони, коли заявляє, що відхід був запланований для посилення угруповання на Донеччині. Відтак, картина бойових дій з боку окупантів на Донбасі не змінюється – вони досі залишаються суто на напрямку Бахмута. Про жодні інші наступальні дії мова не йде.

Окупанти покинули важливий пунт на Херсонщині

Разом з тим, наразі розвивається і контрнаступ на Херсонщині. Напередодні в ОК "Південь" вже офіційно підтвердили звільнення 5 населених пунктів та площі у 500 квадратних кілометрів. Згодом же заявили, що українські військові завдали ударів ворогу, спрямованих на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби. Але це ще не все.

В той самий час, за даними Інституту з вивчення війни, російські війська залишили Киселівку. А тепер увага – кілька днів тому вже надходила інформація про те, що бої точаться за 15 кілометрів від Херсона. Так-от російські позиції у Киселівці розташовані за 15 кілометрів на північний захід від Херсона.

Як зазначає ISW, Киселівка – оперативно важливе місце для російських військ. А все тому, що це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсонщини. Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західну околицю міста Херсона. А ще це свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям.

В той самий час, видання The Washington Post пише, що за даними розвідки США, що після успішного контрнаступу України на Харківщині, російські війська, можливо, будуть змушені віддати й інші захоплені ними території. Тому не виключаємо, що це лише початок руху окупанта ближче додому. Але, одразу ж додають, – ганебна втеча росіян з Харківщини – це ще не стратегічна поразка росії. Слід розуміти, що вони ще зберігають доволі багато своїх сил на території України та застосовують ракетні удари. Окрім того, і у ЗСУ все ще недостатньо артилерії та РСЗВ.

Втім, варто зауважити, що якість тих російських сил, які залишаються в Україні, – вкрай сумнівна. Адже, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, на фронт відправляють кадирівців, які виконують роль "загранотрядов". Їхнє завдання – відловлювати втікачів та повертати на поле бою, або вбивати їх. Сам факт цього вказує на неймовірний переляк у рядах російської армії.

Добровольці відмовляються, техніку купують в інших

Окрім того, за словами Сергія Гайдая, російські добровольці відмовляються воювати на території України, а пораненим окупанти не дають грошей поки ті на лікуванні. Тобто міф про великі зарплати за вбивство українців вже розвіюється. Навіть військове командування росії призупинило виряджання нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Адже там спостерігається тотальна недовіра до вищого командування.

Окрім того, на так званих добровольців впливає й інформація про дійсну кількість загиблих на цій війні з їхнього боку. А їх вже понад 53 тисяч мертвими. І на цьому тлі дмітрій пєсков запевнив, що мобілізація в росії наразі не планується.

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А ще після того, як загарбники кидали свою техніку та боєприпаси на Харківщині, а ЗСУ нищили ворожі склади з боєприпасами, кремль панічно шукає де поповнювати запаси. До того ж займається пошуками гарматного м'яса за межами росії. За даними ГУР МО країна-агресорка намагається викупити в республіках центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем. Ба більше, пропонує відставним військовим у цих країнах поїхати на війну в Україну.

Просто нагадаю, у січні цього року відбувалося засідання ОДКБ. Під час нього Лукашенко заявив, що нібито Таджикистан неодноразово звертався до Москви з проханням допомогти у питання постачання зброї та загального зміцнення обороноспроможності. Тепер росія просить у Таджикистану снаряди та двигуни до БТР. Як швидко ЗСУ все змінили.

Втім, яким би не було становище країни-агресорки, кількість зброї у неї лише зростає. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє, що наші військові поблизу Куп'янська вперше знищили іранський дрон, який закупила росія в Ірану. Аналітики дослідили зовнішній вигляд елементів крила безпілотника, і це дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше збили саме БпЛА-камікадзе Shahed-136.

До того ж росіяни продовжують свою тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, через ворожі обстріли Харків та область вкотре залишалися без світла, у місті зупинили рух метрополітену. Напередодні ворог масовано обстрілював Харків і Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони області. І от раніше Володимир Зеленський пояснив масштаби мети росії, коли вона намагається знищити енергетичну інфраструктуру України. Кремль намагається залишити без світла не лише українців, але і Європу. Адже, віднедавна наша держава продає на європейський ринок значні обсяги електроенергії, що частково нівелює російський шантаж.

Міжнародні партнери у захваті від ЗСУ

Але, зламати українців неможливо. І, найголовніше, успіхами ЗСУ захоплюються і наші партнери, і це підштовхує їх до рішучості. Зокрема напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ ЗСУ лише почався, але вже досяг неймовірних успіхів. За його словами, контрнаступ був методично спланований, і, звичайно ж, це вдалося завдяки тому, що західні партнери постачали необхідне озброєння в руки героїчних ЗСУ.

Водночас держсекретар підкреслив, що ще рано говорити про те, куди приведе результат українського контрнаступу. Він зазначив, що війна, ймовірно, триватиме ще якийсь час. А все тому, що росія все ще має дуже значні сили й озброєння в Україні. Відповідно, ЗСУ все ще потребують додаткової допомоги.

І напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив партнерам, що нинішній контрнаступ – це найкращий доказ того, що Україна може перемогти росію. Але для цього нашій державі знадобиться ще більше західної зброї. Тож він закликав партнерів активізуватися.

І тут є приємна новина. Видання Politoco, посилаючись на джерела у Конгресі США заявляє, що Сполучені Штати цього тижня можуть оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги України. Його розмір становитиме близько 600 мільйонів доларів. Але є і ще більш обнадійлива новина. Видання Financial Times стверджує, що США та країни-союзники, після успішного контрнаступу ЗСУ, обговорюють можливість передати нашій державі винищувачі та системи ППО.

Україна може та повинна перемогти. І в цьому вже не сумнівається ніхто. Залишається лише питання, скільки часу ще знадобиться на те, щоб змусити росіян капітулювати. І від цього, в тому числі, залежить, чи застане цей момент путін...

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