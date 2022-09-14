Відповідну інформацію українські розвідники опублікували 13 вересня. За їхніми даними кремль вже звертався до Таджикистану та Киргизстану.

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Росія хоче купити техніку в Центральній Азії

Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва росії звернулась до міністерства оборони республіки Таджикистан із запитом щодо передачі калібру 220 міліметрів реактивних снарядів до реактивних систем залпового вогню "Ураган",

– повідомила наша розвідка.

Додали також, що росіян цікавлять боєприпаси до калібру 203 міліметрів самохідних артилерійських установок "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, яких багато на військових складах Таджикистану.

Росія пропонує бійцям з Таджикистану та Киргизстану йти на війну

Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт зі збройними силами росії та взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці,

– розповіли в українській розвідці.

Зокрема, у чат випускників Бішкекського вищого військового училища писали повідомлення з пропозиціями підписати контракти з росією або однією з приватних військових компаній.

Ба більше, наше Головне управління розвідки запевнило, що аналогічні вербовочні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.

Росія могла купити в Ірану безпілотники

Варто пригади, що росія вже зверталась з пропозицією купити безпілотники до Ірану. Тоді й кремль, й Іран інформацію про їх купівлю спростовували.

Проте це таки могло трапитись. Адже політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що в Ірані існує деяке двовладдя й фактично дві армії. Одна – це армія Ірану, друга – корпус вартових ісламської революції.

Він формально хоч і вважається підрозділом армії, але не підкоряється військовому командуванню, а духовному керівництву. І, можливо, що росія могла закуповувати безпілотники безпосередньо у вартових ісламської революції.

А американська розвідка та медіа перераховують три типи іранських безпілотників, які нібито придбала росія:

два види розроблені на замовлення Корпусу вартових ісламської революції;

третій перебуває на озброєнні Корпусу вартових ісламської революції.

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