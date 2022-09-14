Соответствующую информацию украинские разведчики опубликовали 13 сентября. По их данным, кремль уже обращался в Таджикистан и Кыргызстан.

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Россия хочет купить технику в Центральной Азии

Недавно федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству россии обратилась в министерство обороны республики Таджикистан с запросом о передаче калибра 220 миллиметров реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня "Ураган",

– сообщила наша разведка.

Добавили также, что россиян интересуют боеприпасы к калибру 203 миллиметров самоходных артиллерийских установок "Пион" и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, которых много на военных складах Таджикистана.

Россия предлагает бойцам из Таджикистана и Кыргызстана идти на войну

Отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с вооруженными силами россии и принять участие в войне против Украины. Разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской Республике,

– рассказали в украинской разведке.

В частности, в чате выпускников Бишкекского высшего военного училища писали сообщения с предложениями подписать контракты с россией или одной из частных военных компаний.

Более того, наше Главное управление разведки заверило, что аналогичные вербовочные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудников МВД.

Россия могла купить у Ирана беспилотники

Стоит припомнить, что россия уже обращалась с предложением купить беспилотники в Иран. Тогда и кремль, и Иран информацию об их покупке опровергали.

Однако это могло случиться. Ведь политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что в Иране существует некоторое двоевластие и фактически две армии. Одна – это армия Ирана, вторая – корпус часовых исламской революции.

Он формально хоть и считается подразделением армии, но не подчиняется военному командованию, а духовному руководству. И, может быть, что россия могла закупать беспилотники конкретно у стражей исламской революции.

А американская разведка и медиа перечисляют три типа иранских беспилотников, которые якобы приобрела россия:

два вида разработаны по заказу Корпуса стражей исламской революции;

третий находится на вооружении Корпуса стражей исламской революции.

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