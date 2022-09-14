Зеленський виступив з промовою в деокупованому Ізюмі. Він пообіцяв, що державний стяг невдовзі майорітиме у кожному українському місті, інформує 24 канал.

Важливо Там наші люди, і ми прийдемо, – Зеленський з деокупованого Ізюма звернувся до жителів Криму

Зеленський застав вибух в Ізюмі

Розповідаючи про свої враження від побаченого в деокупованому Ізюмі, Зеленський зауважив, що дуже добре знав цей регіон іще до того, як став президентом України, тож побачене шокує.

Те, що ми бачимо, шокує, хоча ми вже бачили таке в Бучі, на перших деокупованих територіях. Так само – зруйновані будівлі, вбиті люди… На жаль, це частина нашої сьогоднішньої історії. І частина сучасної російської нації – те, що вони зробили,

– зазначив український лідер.

Під час своєї промови Зеленський та інші відвідувачі Ізюму почули гучний вибух. Але це не зупинило президента і він продовжив говорити, а потім попросив вшанувати пам'ять загиблих у війні українських захисників.

Як Зеленський відреагував на вибух: дивіться відео

Звільнення Ізюма: все, що відомо

Ізюм – третє за величиною місто області. Станом на 2020 рік населення Ізюма становило понад 46 600 людей. Росіяни захопили Ізюм на початку березня.

Місто інтенсивно обстрілювали з авіації, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова.

З 2 квітня місто було повністю окуповане. Місцеві жителі залишились без електрики, води та газу.

Щонайменше 1000 цивільних загинули в Ізюмі від початку військового вторгнення росіян.

11 вересня загарбники покинули місто, їх витіснили українські захисники. Наразі у Міноборони повідомили, що на Харківщині ЗСУ деокупували 3 800 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, що також Зеленський звернувся до жителів окупованого Криму. Він заявив, що на півострові живуть наші люди, тому впевнений, що ми обов’язково звільнимо Крим.

"Ми маємо надсилати сигнали нашим людям, які поки що, на жаль, перебувають в окупації. І мій сигнал людям у Криму: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації понад вісім років. Ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме. Але в нас є плани, і ми повернемося туди, тому що це – наша земля і наші люди", – підкреслив Зеленський.

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