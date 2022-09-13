Очільник Луганської ОВА в ефірі "FREEДОМ" розповів, що зараз російські війська намагаються створити оборонний рубіж в районі Сватове та Троїцьке, повідомляє 24 канал.

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Зараз Кремінна повністю пуста – росіяни залишили місто

За словами Сергія Гайдая, зараз Кремінна повністю пуста – російські загарбники вийшли з міста. Там немає ні ворожої "поліції", ні комендатури. Українські партизани підняли там синьо-жовтий прапор, проте ЗСУ ще не зайшли у цей населений пункт. Прапор висить вже третій день і його ніхто не знімає.

Дещо схожа ситуація у Старобільську.

Гайдай наголосив, що як тільки деокупація та зачистка у Лимані закінчиться, українські військові зможуть піти на деокупацію Луганської області.

Вони (окупанти та колаборанти – 24 канал) прекрасно розуміють, що російська армія посипалась і недалекий той час, коли наші війська звільнять Лиман. А звідти до Луганської області як рукою сягнути й при хорошому розвитку подій шансів звідти втекти у них вже не буде,

– заявив Гайдай.

Деокупація Луганщини почнеться з Кремінної та Сватового

Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, тож росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там.

Зараз найбільші бої на Лиманському напрямку – Сватове-Кремінна. І хоч окупанти спершу залишили Сватове, вони вирішили туди повернутися, стягуючи залишки живої сили та техніки, починають окопуватися.

Все тому, що поруч кордон з росією та перехід від Лиману в Луганську область. Гайдай наголосив, що звільнення Лиману є ключовим для звільнення Луганської області.

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