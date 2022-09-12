Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону. Він зауважив, що успішний контрнаступ змушує окупантів накивати п'ятами, створюючи неабиякі черги на дорогах.

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Росіяни намагаються бодай якось врятуватися

Як зазначив Гайдай, у напрямку самого Луганська, а також росії вишикувалися неабиякі черги з автомобілів. А все тому, що і окупанти, і колаборанти намагаються втекти від ЗСУ. Якщо в цифрах, то ситуація така:

у напрямку Щастя черга розтягнулася на 1,5 кілометра;

а от до Станиці Луганської – до 10 кілометрів.

Глава ОВА підкреслив, що колаборанти, котрі не встигнуть втекти, будуть покарані. Якщо ж вони змогли вибратися, то страх переслідуватиме їх до останніх днів.

Водночас Гайдай звернувся до мешканців області. Він попрохав їх перебиратися до укриттів щойно пролунають вибухи. Ніхто не може виключати того факту, що озвірілий ворог продовжить бити по мирному населенню.

ЗСУ вже звільняють Луганщину

Над Куземівкою вже майорить прапор України. Про це раніше повідомив глава ОВА Сергій Гайдай. Він також виклав фото, на яких можна побачити, що на вишці вітер підхоплює наш стяг.

Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року Сватівщина чекає,

– зазначив Гайдай.

Зауважимо, що Куземівка – село у Сватівському районі. Тож є всі шанси, що невдовзі ми почуємо хороші новини і про саме Сватове. А вже після нього можна буде вийти до Рубіжного та братися за повернення контролю над Сєвєродонецьком.

Додамо, що напередодні надходила інформація щодо Сватового. Населений пункт поспіхом покидали окупанти, а також вивозили звідти свої сім'ї. Натомість у ньому залишилися хіба військовослужбовці, що входять до так званої "народної міліції" псевдореспубліки.

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