Контрнаступ ЗСУ та звільнення Харківщини йдуть повним ходом. Окупантів прогнали з ще одного населеного пункту в області. Мовиться про село Стрілеча, розташоване на самому кордоні між Україною та росією.

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У Стрілечій уже майорить прапор України

У населений пункт уже увійшли хлопці зі 127 Окремої бригади ТрО Харкова. Вони й продемонстрували, як потрібно поводитися з триколором на звільненій території України.

Будьмо охайними! Удосконалюємо практичну майстерність у наведенні блиску на військових чоботах! Продовжуємо відпрацьовувати навички використання ворожої ганчірки за призначенням!,

– наголошують військові.

Військові показали, як потрібно поводитися з російською ганчіркою: дивіться відео

Інформацію підтвердив глава ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що українські військові продовжують звільняти від окупантів Харківщину. Високопосадовець зауважив, що вже вдалося звільнити Великий Бурлук, а також Дворічну, що у Куп'янському районі. Крім того, захисники України вийшли до державного кордону на окремих ділянках фронту. Цими словами він і натякнув на Стрілечу, яка і розташована впритул до ворога.

Де розташоване село Стрілеча: карта

Звільнили також селище Вербівка, що на Харківщині. Над ним прапор підняли бійці батальйону патрульної служби поліції "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова". Тішимося черговому здобутку наших військових.

Над селищем Вербівка підіймають прапор України: дивіться відео

Окупант розповів про втечу з Харківщини

Трішки світла на ефективність контрнаступу розповіли самі окупанти. Так, 20-річний гранатометник, який з березня базувався у Чугуївському районі, сам здався у полон. Зробив він це, ясна річ, щоб не поповнити статистику втрат. За словами окупанта, просування українських військових неабияк деморалізувало ворога. Тож вони взагалі позбулися примарних надій на перемогу.

Найважливіше те, що командири втікали вже від самого початку контрнаступу. Тож військовим, котрі не допетрали зразу, довелося зібрати колону та рушити у напрямку Шевченкового. Але там на них очікували наші військові, які техніку спалили.

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