На запитання про підготовку до повернення "на родіну", окупант обурюється, що нічого не вдається. Ворог з неприхованим відчаєм розповідає про те, як швидко ЗСУ знищує російську армію на Харківському напрямку.

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Допомога не прибуває

Окупант іронічно зазначив, що "щось пішло не так" і підкріплення до них не прибуло. Противник залишився без підтримки й нормального зв'язку.

Зв'язку нема, ні**я нема, ї**ть. Ми кожен день їздимо, я їжджу заряджаю батарейки. Щодня проїжджаю біля тих військових медиків, там постійно мішки-мішки-мішки…,

– доповідає комусь окупант.

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Вороги розуміють неминучість своєї поразки

Завдяки раптовому та потужному контрнаступу ЗСУ, вороги деморалізовані та у паніці. З телефонної розмови стає зрозуміло, що окупанти вже починають усвідомлювати те, що їхнім замислам не судилося збутися.

Нам вже навіть смс-ки приходять: "Здавайтеся!", вся ху*ня. Мені здається, пахне "старим Гостомелем", прямо п*здець, як пахне,

– визнає противник

Здається, російським військовим "пахне смаженим" через успіхи української армії. Радимо їм прислухатися до смс та здатися у полон, поки є така змога.

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Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: що відомо

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що ЗСУ звільнили вже понад 40 населених пунктів. Очільник додав, що ЗСУ тримають свої позиції на півночі та північно-східному напрямку, хоча зауважив, що противник постійно намагається їх атакувати.

ЗСУ вийшли на державний кордон України в північній частині Харківщини. Про це стало відомо ввечері 11 вересня.

Вночі окупанти сильно обстріляли Харків. Мер міста Терехов підтвердив, що у місті пожежі та важка ситуація.

У спробах помститися, росіяни влучили двома ракетами у Харківську ТЕЦ-5.

Стало відомо, що у спробах хоч якось стримати ЗСУ, російські генерали прийняли рішення відправити на "підмогу" розбитим підрозділам 18-ти та 19-ти річних строковиків. Звісно, що бойового досвіду такі бійці не мали, тому були вщент розбиті вже за кілька днів.

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