Відповідну інформацію повідомили орієнтовно о 19:40 11 вересня. На кордон вдалось вийти нашим добровольцям.

Зауважте На Харківщині деокупували вже понад 40 населених пунктів

Наші військові вийшли до кордону на півночі Харківщини

Бійці Добровольчого підрозділу "Хартія" вийшли на державний кордон України на півночі Харківщини,

– повідомили бійці.

Вони також опублікували відео, на якому видно місце перетинання державного кордону та прапор України з нашого боку кордону, який становили бійці.

ЗСУ вийшли до державного кордону на півночі Харківської області: дивіться відео

Потужний наступ ЗСУ на Харківщині

Варто пригадати, що вранці 11 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Харківщині до виходу на кордон залишилось буквально 50 кілометрів.

Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій. Від початку вересня понад 3000 квадратних кілометрів повернуто під контроль України,

– повідомив Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ розказав, що декілька підрозділів Збройних Сил, тісно співпрацюючи, вони звільнили села:

Байрак,

Нова Гусарівка,

Щурівка,

Вільхуватка.

На Харківщині звільнили понад 40 населених пунктів

Згодом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов запевнив, що на Харківському напрямку ЗСУ мають певний успіх.

У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп'янського і Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району,

– сказав Синєгубов.

За словами очільника Харківської ОВА, звільнені вже десятки населених пунктів.

"На сьогодні (мовиться про 11 вересня – 24 канал) це понад 40 населених пунктів. Але насправді їх значно більше, ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних Сил, яка наразі триває", – запевнив посадовець.

Додав, що на півночі, північно-східному напрямку наші Збройні Сили свої позиції тримають, хоч їх постійно намагається атакувати ворог.

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