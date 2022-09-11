Соответствующую информацию сообщили ориентировочно в 19:40 11 сентября. На границу удалось выйти нашим добровольцам.

Заметьте В Харьковской области деоккупировали уже более 40 населенных пунктов

Наши военные вышли к границе на севере Харьковщины

Бойцы Добровольческого подразделения "Хартия" вышли на государственную границу Украины на севере Харьковщины,

– сообщили бойцы.

Они также опубликовали видео, на котором видно место пересечения государственной границы и флаг Украины с нашей стороны границы, который установили бойцы.

ВСУ вышли к государственной границе на севере Харьковской области: смотрите видео

Мощное наступление ВСУ в Харьковской области

Следует вспомнить, что утром 11 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Харьковской области до выхода на границу осталось буквально 50 километров.

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных россией территорий. С начала сентября более 3000 квадратных километров возвращено под контроль Украины,

– сообщил Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что несколько подразделений Вооруженных Сил, тесно сотрудничая, освободили села:

Байрак,

Новая Гусаровка,

Щуровка,

Ольховатка.

В Харьковской области освободили более 40 населенных пунктов

Впоследствии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заверил, что на Харьковском направлении у ВСУ есть определенный успех.

У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Изюмского района,

– сказал Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, освобождены уже десятки населенных пунктов.

"На сегодняшний день (говорится об 11 сентября – 24 канал) это более 40 населенных пунктов. Но на самом деле их гораздо больше, мы просто эту цифру разглашать не можем, учитывая интересы военной операции наших Вооруженных Сил, которая продолжается", – заверил чиновник.

Добавил, что на севере, северо-восточном направлении, наши Вооруженные Силы свои позиции держат, хотя их постоянно пытается атаковать враг.

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